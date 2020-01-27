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Россия и ЕС запустили в 2020 году 25 приграничных инвестиционных проектов на €121 млн

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов сообщил, что в настоящее время готовятся "семь программ приграничного сотрудничества нового поколения на период 2021-2027 годы"

БРЮССЕЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Россия и ЕС запустили 25 новых инвестиционных проектов приграничного сотрудничества на общую сумму €121 млн в 2020 году. Об этом говорится в обращении министра экономического развития России Максима Решетникова к участникам конференции по приграничному сотрудничеству России и ЕС, состоявшейся в понедельник в Брюсселе в Комитете регионов ЕС. Обращение зачитал на конференции постпред России при ЕС Владимир Чижов.

"Курируемые Минэкономразвития программы [приграничного сотрудничества] в этом году вступили в активную фазу реализации - стартовали 25 крупных инвестиционных проектов на общую сумму €121 млн", - говорится в документе. В свою очередь, постпред России при ЕС Владимир Чижов сообщил, что Россия и ЕС в настоящее время готовят "семь программ приграничного сотрудничества нового поколения на период 2021-2027 годы".

Как пояснили журналистам в постпредстве России при ЕС, в настоящее время приграничное взаимодействие при финансовом содействии Евросоюза осуществляется Россией с шестью странами Евросоюза Польшей, Литвой, Латвией, Эстонией, Финляндией, Швецией, а также с не входящей в сообщество Норвегией. РФ участвует также в многосторонней программе трансграничного сотрудничества (ПТС) ЕС "Интеррег. Регион Балтийского моря" и имеет статус наблюдателя в аналогичной программе "Интеррег. Северная периферия и Арктика".

Целью реализации программ трансграничного является содействие социально-экономическому развитию приграничных регионов сопредельных стран (с российской стороны в них принимают участие субъекты Северо-Западного федерального округа), защите окружающей среды, стимулированию туризма и сохранению культурно-исторического наследия, модернизации транспортной инфраструктуры и пограничных пунктов пропуска.

Программы способствуют интенсивным контактам непосредственно с властями и населением приграничных регионов соседних с нами государств, закреплению понимания, что взаимодействие с нашей страной несет им прямую выгоду.

Теги
РоссияРешетников, Максим Геннадьевич
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