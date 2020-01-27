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Чижов: Россия заинтересована в развитии регионального партнерства с ЕС на Черном море

Постпред России при Евросоюзе также сообщил, что Россия и ЕС в настоящее время готовят семь программ приграничного сотрудничества нового поколения на период 2021-2027 годы

БРЮССЕЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Россия заинтересована в развитии трансграничного партнерства с государствами ЕС в Черноморском регионе. Об этом заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, выступая в понедельник на конференции по приграничному сотрудничеству России и ЕС, состоявшейся в Брюсселе в Комитете регионов Европейского союза.

"Мы заинтересованы в развитии трансграничного взаимодействия со странами Евросоюза и в Черноморском регионе. Основой для этого может стать принятая 21 мая 2019 года в Бухаресте в ходе встречи высокого уровня причерноморских стран и Молдавии "Совместная морская повестка дня для Черного моря" - набор приоритетных задач, которые могут совместно решаться прибрежными государствами", - отметил Чижов.

Он также сообщил, что Россия и ЕС в настоящее время готовят "семь программ приграничного сотрудничества нового поколения на период 2021-2027 годы".

Как пояснили журналистам в постпредстве России при ЕС, в настоящее время приграничное взаимодействие при финансовом содействии Евросоюза осуществляется Россией с шестью странами сообщества - Польшей, Литвой, Латвией, Эстонией, Финландией, Швецией, а также с не входящей в ЕС Норвегией. РФ участвует также в многосторонней программе трансграничного сотрудничества (ПТС) ЕС "Интеррег. Регион Балтийского моря" и имеет статус наблюдателя в аналогичной программе "Интеррег. Северная периферия и Арктика".

Целью реализации программ трансграничного является содействие социально-экономическому развитию приграничных регионов сопредельных стран (с российской стороны в них принимают участие субъекты Северо-Западного федерального округа), защите окружающей среды, стимулированию туризма и сохранению культурно-исторического наследия, модернизации транспортной инфраструктуры и пограничных пунктов пропуска.

Программы способствуют интенсивным контактам непосредственно с властями и населением приграничных регионов соседних с нами государств, закреплению понимания, что взаимодействие с нашей страной несет им прямую выгоду.

Теги
РоссияЧижов, Владимир Алексеевич
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