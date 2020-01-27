ДОМ.РФ выставил на торги помещения в здании Центрального телеграфа в Москве

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Компания ДОМ.РФ выставила на продажу площади в здании Центрального телеграфа в столице. Соответствующая информация размещена на сайте автоматизированной системы торгов "Сбербанк-Аст".

Отмечается, что на торги выставлены помещения площадью 10,1 тыс. кв. метров. Начальная цена лота заявлена в размере 964,77 млн руб., с учетом НДС эта цена составляет 1,157 млрд руб.

Итоги торгов подведут 2 марта.

Здание Центрального телеграфа построено в 1927 году по проекту архитектора Ивана Рерберга в непосредственной близости от Кремля, на первой линии Тверской улицы. Там находится географический нулевой километр, который является начальной точкой отсчета расстояний всех дорог страны, в шаговой доступности расположено 10 станций метро.

В сентябре 2019 года сообщалось, что группа компаний О1 выкупила за 3,5 млрд рублей принадлежащие "дочке" "Ростелекома" ПАО "Центральный телеграф" два нежилых помещения на Тверской улице, д. 7 (площадью 31,8 тыс. кв. м и 3,4 тыс. кв. м).