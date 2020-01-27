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Сельхозпредприятия Ставрополья нарастят производство молока на 15-20% в 2020 году

В регионе намерены увеличить производство молока до 150 тысяч тонн

СТАВРОПОЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Сельскохозяйственные предприятия Ставропольского края увеличат производство молока на 15-20% в в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Годовой объем составит порядка 150 тыс. тонн, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора края.

"Уровень производства молока в регионе по итогам 2019 года будет аналогичным показателям 2018 года. В сельхозпредприятиях оно составит 126 тысяч тонн. При этом в 2020 году планируется увеличить производство молока до 150 тысяч тонн с приростом 15-20%", - говорится в сообщении.

Ранее в краевом Минсельхозе журналистам сообщили, что на Ставрополье производится чуть более 500 тыс. тонн молока в год. Основную долю производства составляют личные подсобные хозяйства - порядка 70%. Перспективными в увеличении производства молока являются проекты развития и технологической модернизации крупных производителей.

"В прошлом году было реализовано три крупных инвестпроекта, в рамках которых в край было ввезено 5 тысяч голов крупного рогатого скота, 3 тысячи из которых были закуплены в рамках государственной поддержки, все механизмы которой будут сохранены и в текущем году", - уточняется в сообщении пресс-службы.

Производство молока в Ставропольском крае снижалось несколько лет подряд. Среди причин специалисты называли уменьшение поголовья коров молочного направления из-за снижения рентабельности, связанного с невыгодными закупочными ценами. Господдержка позволяет производителям компенсировать часть затрат на закупку поголовья, с 2018 года крупные предприятия начали наращивать численность содержащегося молочного стада.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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