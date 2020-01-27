{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Разработчик программного обеспечения ITV Group откроет производство в Нальчике

Программно-аппаратные комплексы будут отличаться высокой производительностью, энергетической и экономической эффективностью

НАЛЬЧИК, 27 января. /ТАСС/. Российский разработчик программного обеспечения для систем безопасности и видеонаблюдения ITV Group в 2020 году откроет в Нальчике производство программно-аппаратных комплексов физической безопасности с элементами искусственного интеллекта на базе серверного оборудования Huawei. Будут созданы десятки высокотехнологичных рабочих мест, сообщил ТАСС исполнительный директор ITV Group Хазрат Коков.

"ITV Group - ведущий российский разработчик программного обеспечения для систем безопасности и видеонаблюдения достиг соглашения с Huawei об использовании их платформ, решений и оборудования (в том числе таких новейших разработок, как платформа Taishan на базе высокопроизводительных процессоров Kunpeng, нейросетевых ускорителей Atlas) при производстве собственных серверов, выпускаемых под маркой одной из наших компаний - IPDROM. Мы сейчас хотим разместить в Нальчике сборочную площадку, и отсюда партнеры из всех уголков страны будут получать эти сервера, здесь создадим рабочие места, речь идет о десятках новых рабочих мест, до конца года планируем все запустить", - сказал Коков.

Благодаря применению новейших технологий, программно-аппаратные комплексы ITV Group на базе оборудования Huawei будут отличаться высокой производительностью, энергетической и экономической эффективностью. Они будут особенно востребованы в крупномасштабных проектах, таких как "Безопасный город" и "Безопасный регион", в интеллектуальных транспортных системах и на объектах транспортной инфраструктуры, а также в других крупных и географически распределенных системах безопасности, считают в компании.

"Производство серверов - это не просто голый компьютер, на нем будет установлено наше программное обеспечение с использованием современных математических методов, нейросетевых технологий, это не просто сервер, а решение. Там будут видео и нейросетевые ускорители, которые позволят в реальном времени обрабатывать сложную видеоаналитику, чтобы компьютер, искусственный интеллект решал, какие ситуации являются опасными, а также помогал в автоматизации различных процессов", - добавил Коков.

Сбор и анализ материала

IPDROM - одна из компаний ITV Group, дистрибьютор и производитель охранного оборудования для систем безопасности и видеонаблюдения. "Мы производим уже более двух тысяч специализированных, дорогих, достаточно производительных видеосерверов для систем видеонаблюдения и безопасности на различные виды объектов, у нас очень много заказчиков по всей стране. С новыми решениями на базе серверов Huawei мы рассчитываем на значительное увеличение количества поставляемых серверов", - добавил Коков.

ITV Group в прошлом году создала более 100 высокотехнологичных рабочих мест, половина из которых в Нальчике. "Компанию IPDROM мы тоже перевели в Нальчик, теперь это нальчикская компания. В сфере программирования, тестирования, инженерных специальностей, в сфере услуг по проектированию и разработке не нужны большие инвестиции в классическом понимании, нужно создать комфортное рабочее место, красивое офисное пространство и рабочее окружение, что мы и делаем", - добавил собеседник агентства.

Компания также занимается подготовкой кадров, для чего открывает математические школы и классы, проводит курсы по подготовке будущих программистов.

Теги
РоссияСКФОКабардино-Балкария
Реклама на ТАСС
Вячеслав Шелопутов сменил Сергея Сударикова на посту главы концерна "Россиум"
Ранее Шелопутов являлся заместителем гендиректора концерна
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС