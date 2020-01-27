Разработчик программного обеспечения ITV Group откроет производство в Нальчике

НАЛЬЧИК, 27 января. /ТАСС/. Российский разработчик программного обеспечения для систем безопасности и видеонаблюдения ITV Group в 2020 году откроет в Нальчике производство программно-аппаратных комплексов физической безопасности с элементами искусственного интеллекта на базе серверного оборудования Huawei. Будут созданы десятки высокотехнологичных рабочих мест, сообщил ТАСС исполнительный директор ITV Group Хазрат Коков.

"ITV Group - ведущий российский разработчик программного обеспечения для систем безопасности и видеонаблюдения достиг соглашения с Huawei об использовании их платформ, решений и оборудования (в том числе таких новейших разработок, как платформа Taishan на базе высокопроизводительных процессоров Kunpeng, нейросетевых ускорителей Atlas) при производстве собственных серверов, выпускаемых под маркой одной из наших компаний - IPDROM. Мы сейчас хотим разместить в Нальчике сборочную площадку, и отсюда партнеры из всех уголков страны будут получать эти сервера, здесь создадим рабочие места, речь идет о десятках новых рабочих мест, до конца года планируем все запустить", - сказал Коков.

Благодаря применению новейших технологий, программно-аппаратные комплексы ITV Group на базе оборудования Huawei будут отличаться высокой производительностью, энергетической и экономической эффективностью. Они будут особенно востребованы в крупномасштабных проектах, таких как "Безопасный город" и "Безопасный регион", в интеллектуальных транспортных системах и на объектах транспортной инфраструктуры, а также в других крупных и географически распределенных системах безопасности, считают в компании.

"Производство серверов - это не просто голый компьютер, на нем будет установлено наше программное обеспечение с использованием современных математических методов, нейросетевых технологий, это не просто сервер, а решение. Там будут видео и нейросетевые ускорители, которые позволят в реальном времени обрабатывать сложную видеоаналитику, чтобы компьютер, искусственный интеллект решал, какие ситуации являются опасными, а также помогал в автоматизации различных процессов", - добавил Коков.

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IPDROM - одна из компаний ITV Group, дистрибьютор и производитель охранного оборудования для систем безопасности и видеонаблюдения. "Мы производим уже более двух тысяч специализированных, дорогих, достаточно производительных видеосерверов для систем видеонаблюдения и безопасности на различные виды объектов, у нас очень много заказчиков по всей стране. С новыми решениями на базе серверов Huawei мы рассчитываем на значительное увеличение количества поставляемых серверов", - добавил Коков.

ITV Group в прошлом году создала более 100 высокотехнологичных рабочих мест, половина из которых в Нальчике. "Компанию IPDROM мы тоже перевели в Нальчик, теперь это нальчикская компания. В сфере программирования, тестирования, инженерных специальностей, в сфере услуг по проектированию и разработке не нужны большие инвестиции в классическом понимании, нужно создать комфортное рабочее место, красивое офисное пространство и рабочее окружение, что мы и делаем", - добавил собеседник агентства.

Компания также занимается подготовкой кадров, для чего открывает математические школы и классы, проводит курсы по подготовке будущих программистов.