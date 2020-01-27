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Вячеслав Шелопутов сменил Сергея Сударикова на посту главы концерна "Россиум"

Ранее Шелопутов являлся заместителем гендиректора концерна

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Вячеслав Шелопутов назначен генеральным директором концерна "Россиум", основным владельцем которого является Роман Авдеев. Об этом сообщается в понедельник на сайте компании.

Шелопутов, который ранее являлся заместителем гендиректора концерна, вступает в должность с 27 января. С 30 сентября 2019 по 24 января 2020 года "Россиум" возглавлял основной владелец ГК "Регион" Сергей Судариков.

Отмечается, что при Сударикове концерном были в целом исполнены задачи данного этапа работы "Россиума", в том числе анализ активов, процедуры корпоративного управления и бизнес-процессы. Шелопутову в качестве главы предстоит практическая реализация выработанных мер, включая согласование в регуляторных органах, сообщает концерн.

"Перед ним [Шелопутовым] поставлена задача повышения эффективности и качества корпоративного управления, устранения дублирующих функций и сокращения затрат на уровне холдинговой структуры. Также одной из первоочередных задач, стоящих перед новым генеральным директором, является унификация системы корпоративного управления в компаниях группы, их адаптация к единым требованиям и стандартам", - прокомментировал назначение Роман Авдеев, чьи слова приводит пресс-служба компании.

Концерн "Россиум" объединяет Московский кредитный банк (МКБ, ключевой актив), девелоперский холдинг "Инград", инвестиционную компанию Sova Capital, НПФ "Согласие", НПФ "Нефтегарант", компанию по коммерческой недвижимости ООО "Индастриал Фасилити Менеджмент" и компанию нефтегазовой отрасли ООО "Директ нефть".

Вячеслав Шелопутов родился в 1982 году. В 2014 году он возглавил компанию "Долгосрочные инвестиции", конечным бенефициаром которой является Сергей Судариков. С октября 2019 года занимал должность заместителя генерального директора концерна "Россиум". Шелопутов является членом советов директоров ряда компаний, входящих в периметр объединения активов Романа Авдеева и Сергея Сударикова.

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