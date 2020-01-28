Бразильский антимонопольный регулятор одобрил сделку Embraer и Boeing

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 января. /ТАСС/. Административный совет по экономической защите (CADE) Бразилии в понедельник одобрил сделку по созданию совместного предприятия (СП) национальным авиапроизводителем Embraer и американской авиастроительной корпорацией Boeing. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства южноамериканской республики.

По мнению регулятора, компании не конкурируют между собой на одном рынке, и сделка между ними не создает рисков возникновения проблем в области конкурентной политики. Речь идет о двухэтапном соглашении между авиапроизводителями, в рамках первой фазы которого Embraer получит контроль над 80% активами Embraer, связанными с производством среднемагистральных пассажирских самолетов. Вторая часть соглашения предполагает создание совместного предприятия, которое займется производством военно-транспортного самолета KC-390, при этом контрольный пакет в размере 51% останется за бразильской компанией. Ранее стоимость будущего СП оценивалась в $5,26 млрд.

Аналитики CADE полагают, что в результате сделки отношения между Embraer и Boeing приобретут статус стратегического партнерства. В результате, по их мнению, национальный производитель окажется в выигрыше, поскольку остающиеся под его контролем подразделения, занимающиеся военной и бизнес-авиацией получат возможность более тесного технологического и коммерческого сотрудничества с Boeing. При этом более инвестиционно емкая ниша коммерческой авиации, в которой к тому же приходится конкурировать с европейским Airbus перейдет в зону оттветственности американской компании.

В конце 2018 года Embraer и Boeing согласовали условия сделки о создании совместного предприятия. В начале 2019 было объявлено о поддержке слияния правительством Бразилии, которые, будучи обладателями "золотой акции", имели право наложить вето.

Ранее Reuters сообщал о том, что до 30 апреля 2020 года сделку должны также одобрить европейские антимонопольные регуляторы.