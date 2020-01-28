Минтранс Камчатки: создание единой авиакомпании в ДФО обеспечит доступность перевозок

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 января. /ТАСС/. Создание единой авиакомпании на Дальнем Востоке снизит социальную напряженность населения, связанную с традиционной нехваткой авиабилетов с Камчатки в европейскую часть России в летний период и обеспечит доступность авиаперевозок. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Министерстве транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

Президент Владимир Путин по итогам совещания с правительством 11 декабря 2019 года поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Также он поручил определить сроки начала и объемы серийного производства самолетов для региональных и местных перевозок.

"На протяжении многих лет на Камчатке складывается крайне сложная ситуация, вызванная отсутствием на летний период и сентябрь авиабилетов в направлении Москва - Петропавловск-Камчатский и обратно. Создании единой авиакомпании на Дальнем Востоке позволит увеличить частоту полетов за счет увеличения провозных емкостей и создаст здоровую конкуренцию среди перевозчиков. Это снизит социальную напряженность населения и обеспечит доступность воздушных перевозок населения с территории Камчатского края в города ДФО, а также в европейскую часть России", - пояснили ТАСС в региональном Минтрансе.

В органе исполнительном власти добавили, что создание единой авиакомпании для перевозок по краю, в настоящее время, не целесообразно. Объясняется это тем, что на полуострове сейчас работают два перевозчика, которые выполняют социально-значимые маршруты во все муниципальные районы Камчатки.

Тема создания авиакомпании для полетов внутри ДФО обсуждается несколько лет. В декабре 2019 года газета "Известия" сообщила, что соответствующий вопрос рассматривают Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, Минфин и Росавиация совместно со Сбербанком, ВТБ и госкорпорацией "Ростех". А в ноябре 2019 года сообщалось, что в России может появиться лоукостер, специализирующийся именно на дальневосточном направлении. В Ростехе в январе сообщили, что госкорпорация активно прорабатывает вопрос создания такого перевозчика. В целом Ростех поддерживает его создание для расширения спроса на отечественную авиационную технику.