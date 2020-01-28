СМИ: бразильская биржа потеряла более 3% на фоне опасений относительно коронавируса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 января. /ТАСС/. Основной индекс Ibovespa Сан-Паулуской фондовой биржи снизился на 3,29% по итогам торговой сессии в понедельник на фоне опасений относительно влияния нового коронавируса на мировую экономику. Об этом сообщила газета Valor Economico .

Падение данного показателя до 114,482 тыс. пунктов стало самым сильным за 10 месяцев, уточняет издание. Одним из факторов, повлиявших на отрицательную динамику биржевого индекса стало падение стоимости активов металлургического и горнодобывающего секторов страны, в значительной степени зависимых от поставок на рынок КНР. Так, более чем на 7,94% просели привилегированные акции Gerdau и на 7,78% обыкновенные акции Национальной металлургической компании. Ценные бумаги Vale откатились на 6,12%, за день компания подешевела на 17,4 млрд реалов (свыше $4 млрд).

Вслед за динамикой нефтяных цен вниз на 4,21% пошли котировки бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras. Национальная валюта по отношению к доллару США опустилась на 0,6% до 4,2 реала за $1.