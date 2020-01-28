Минфин планирует выдавать кредиты другим странам в рублях

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Министерство финансов будет выдавать иностранным организациям и правительствам больше займов в рублях. Об этом сообщил газете "Известия" глава департамента международных финансовых отношений министерства Андрей Бокарев.

"Сейчас мы активно обсуждаем, в том числе с потенциальными заемщиками, возможности кредитования в нацвалюте. Минфин готов как выдавать, так и получать назад долги в рублях", - заявил Бокарев изданию.

Он также отметил, что прежде всего стратегия кредитования в рублях будет протестирована на странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ближнего зарубежья.

По данным Минфина, задолженность других стран перед Россией составляет около $35 млрд. Кроме того, ведомство планирует выдать иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ($15,5 млрд) в период с 2020 по 2022 год.