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Минфин планирует выдавать кредиты другим странам в рублях

В ведомстве сообщили, что прежде всего эта стратегия будет протестирована в странах Евразийского экономического союза
Здание Министерства финансов РФ Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Здание Министерства финансов РФ
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Министерство финансов будет выдавать иностранным организациям и правительствам больше займов в рублях. Об этом сообщил газете "Известия" глава департамента международных финансовых отношений министерства Андрей Бокарев.

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"Сейчас мы активно обсуждаем, в том числе с потенциальными заемщиками, возможности кредитования в нацвалюте. Минфин готов как выдавать, так и получать назад долги в рублях", - заявил Бокарев изданию.

Он также отметил, что прежде всего стратегия кредитования в рублях будет протестирована на странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ближнего зарубежья.

По данным Минфина, задолженность других стран перед Россией составляет около $35 млрд. Кроме того, ведомство планирует выдать иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ($15,5 млрд) в период с 2020 по 2022 год.

Теги
Россия
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