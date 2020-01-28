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Авиакомпания Nordstar отменяет с 6 февраля рейсы из Новосибирска на остров Хайнань в Китае

Рейсы будут отменены почти до конца марта

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Авиакомпания Nordstar временно приостанавливает выполнение авиарейсов из новосибирского аэропорта Толмачево в курортный город Санья на острове Хайнань (Китай). Авиаперелеты будут отменены с 6 февраля почти до конца марта, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Толмачево.

"Отменены рейсы авиакомпании NordStar [из Толмачево] в Санью с 6 февраля по 22 марта", - сказали в пресс-службе.

Прямые авиаперелеты из Новосибирска на Хайнань авиакомпания NordStar осуществляла дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям. Как сообщается на официальном сайте авиакомпании, отмена рейсов на китайский курорт из российских городов связана с участившимися случаями заражения новым коронавирусом в КНР. NordStar осуществлял перевозку пассажиров в рамках туристического пакета туроператора "Русь-Тур", также билеты на авиарейсы можно было приобрести на официальном сайте авиакомпании. Всем пассажирам NordStar обеспечит возврат денежных средств.

"Туристам, оформившим перелет рейсами авиакомпании NordStar в Санью в рамках туристского пакета туроператора Русь Тур, для аннулирования договора оказания туристических услуг необходимо обращаться по месту приобретения туристского пакета. Пассажирам, оформившим билеты на рейсы авиакомпании NordStar из городов РФ в Санью на сайте авиакомпании, для оформления возврата необходимо обратиться в контактный центр", - говорится на сайте авиакомпании.

Теги
РоссияКитайНовосибирская областьХайнань
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