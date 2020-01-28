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В кабмине не поддерживают законопроект об отмене НДС при продаже россиянам золотых слитков

Данным документом также предлагается освободить от НДС несколько операций по реализации лома и отходов драгоценных металлов для производства драгметаллов и аффинажа

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект об освобождении от налога на добавленную стоимость (НДС) операций по реализации драгоценных металлов в слитках с целью "создания альтернативного доллару США средства накопления населения". Об этом говорится в официальном отзыве правительства, одобренном на заседании комиссии (копия документа есть в распоряжении ТАСС).

"В отношении установления освобождения от НДС операций по реализации аффинированных (очищенных от примесей - прим. ТАСС) драгоценных металлов без условия помещения таких металлов в хранилища следует отметить, что, согласно основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, освобождение от налогообложения НДС таких операций может быть реализовано при условии создания и обеспечения функционирования автоматизированной системы прослеживаемости оборота драгоценных металлов, предотвращающей реализацию металлов в слитках на производственные цены", - говорится в документе.

"В связи с этим предложение о внесении в Налоговый кодекс изменения, предусматривающего освобождение от НДС операций по реализации драгоценных металлов в слитках вне зависимости от помещения этих слитков в хранилище Центрального банка РФ или хранилища банков, является преждевременным. Правительством РФ законопроект в представленной редакции не поддерживается", - уточняется в отзыве.

Данным законопроектом также предлагается освободить от НДС ряд операций по реализации лома и отходов драгоценных металлов для производства драгметаллов и аффинажа. Освобождение от НДС, согласно законопроекту, касается и реализации драгоценных металлов налогоплательщиками, которые их добывают, государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, соответствующим региональным фондам, Банку России и коммерческим банкам без права на отказ от такого освобождения. Как считают в правительстве РФ, принятие указанного предложения приведет к созданию неравных условий применения НДС организациями, которые осуществляют данные операции, а также добывают драгоценные металлы.

Суть законопроекта

Законопроект об освобождении от НДС операций по реализации драгоценных металлов был внесен группой сенаторов в июне 2019 года. В настоящее время он не прошел первое чтение.

По мнению авторов документа, в настоящее время "в условиях сложившейся экономической ситуации" возникла необходимость создания альтернативного доллару США средства накопления населения, а также привлекательного инструмента инвестирования в российскую экономику.

Как говорится в пояснительной записке, согласно действующему законодательству о налогах и сборах, коммерческие банки реализуют мерные слитки физическим лицам с налогом на добавленную стоимость в размере 20%, а приобретают у физических лиц без НДС в случае, когда гражданин забирает слитки из хранилища коммерческого банка. Таким образом, приобретение слитков из драгоценных металлов не рассматривается россиянами в качестве средства накопления, считают авторы законопроекта.

Авторы в пояснительной записке ссылаются на данные Всемирного совета по золоту, согласно которым частный инвестиционный спрос напрямую зависит от системы налогообложения в странах. В тексте законопроекта говорится, что в РФ ставка НДС в размере 20% - самая высокая, "в то же время во многих странах инвестиционное золото НДС не облагается". По этой причине в России, уверены сенаторы, при производстве 307 тонн золота (в 2017 году) частный инвестиционный спрос составил только 4 тонны (1,3% от производства). В пояснительной записке отмечается, что в Китае при добыче 453,5 тонн золота частный инвестиционный спрос составил около 280 тонн (61% от добычи).

"Различные режимы НДС в сфере драгоценных металлов создают условия, при которых приобретение лома и отходов драгоценных металлов является более выгодным, чем приобретение аффинированных драгоценных металлов, реализация которых облагается НДС по ставке 20%. В результате использования схем, связанных с ломом и отходами, вместо 12 млрд рублей, которые должны были поступить в качестве НДС от операций по приобретению аффинированного металла участниками, применяющими общую систему налогообложения, в федеральный бюджет поступил только 1 млрд рублей", - говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов документа, предлагаемые изменения в Налоговый кодекс РФ исключат возможность применения нелегальных схем уклонения от уплаты НДС, позволят использовать драгоценные металлы в качестве альтернативного средства накопления граждан, привлекут дополнительные инвестиции в золотодобывающую отрасль, установят равные условия участия всех субъектов в сфере оборота драгоценных металлов, а также смогут увеличить налоговые поступления по налогу на прибыль организаций добывающих компаний и банков.

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