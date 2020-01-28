Биржевые индексы в Южной Корее упали на фоне распространения в Китае новой пневмонии

СЕУЛ, 28 января. /ТАСС/. Главный показатель южнокорейской биржи KOSPI во вторник резко упал на фоне опасений по поводу распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает телеканал KBS .

По его данным, в начале торгов этот индекс снизился на 54,38 пункта или 2,43% по сравнению с предыдущими торгами, составив 2.191,75 пункта. Индекс акций высокотехнологичных компаний KOSDAQ также упал на 3,15% до 663,99 пункта.

В то же время вице-премьер Республики Корея Хон Нам Ги заявил, что вспышка инфекции на данный момент не представляет угрозы для национальной экономики.

Число жителей Китая, заразившихся новым коронавирусом, во вторник достигло 4515. Число летальных исходов составило 106. В Республике Корея пока подтверждено четыре случая заболевания.