Казахстан обсуждает с Белоруссией вопрос железнодорожных и трубопроводных поставок нефти

НУР-СУЛТАН, 28 января. /ТАСС/. Министерство энергетики Казахстана прорабатывает с Белоруссией вопрос о возможных поставках нефти железнодорожным транспортом и по системе трубопроводов. Об этом сообщил во вторник журналистам первый вице-министр энергетики Казахстан Мурат Журебеков.

"Мы сегодня обсуждаем поставки железнодорожные, трубопроводные поставки могут быть [по нефтепроводу] "Атырау - Самара" и могут быть по системе "Дружба", - рассказал Журебеков, отвечая на вопрос о переговорах с Белоруссией по поставкам нефти.

Он отметил, что Казахстан не ведет с Россией переговоров о возможных поставках нефти в Белоруссию. "Мы с российской стороной переговоров не вели, потому что транспортировка нефти в Белоруссию через систему "Дружба" была инициативой Белоруссии. Мы считаем, что этот вопрос должен решаться между Белоруссией и Россией", - пояснил Журебеков.

Ранее посол Казахстана в Белоруссии Аскар Бейсенбаев сообщил, что Казахстан достиг устной договоренности с "Транснефтью" о транзите своей нефти в Белоруссию. В Министерстве энергетики Казахстана подчеркнули, что возможные поставки нефти в Белоруссию по системе "Дружба" являются инициативой Белоруссии. При этом казахстанской стороной было отмечено, что необходимы переговоры Белоруссии с РФ о таком транзите. В Минэнерго уточнили, что Белоруссия больше заинтересована не в готовых нефтепродуктах, а в сырье для переработки в виде нефти, нафты, газойля общим количеством более 3,2 млн тонн в год.

Поставки нефти в Китай

Журебеков сообщил, что Казахстан пока не восстановил экспорт нефти в Китай по системе нефтепроводов казахстанской компании "Казтрансойл".

"Нет, сегодня речь идет только о частичном восстановлении качества нефти. Но в настоящее время работы ведутся, и в ближайшее время мы будем знать, весь ли объем восстановлен. Сам экспорт еще не восстановлен", - рассказал Журебеков, отвечая на вопрос о том, восстановлен ли экспорт казахстанской нефти в Китай.

По его словам, "с 22 января уже пошла кондиционная нефть с АО "СНПС - Актобемунайгаз", и в скором времени будет определено, весь ли объем восстановлен и приведен к кондиционным стандартам.

22 января пресс-служба компании "Казтрансойл" сообщила о снижении экспорта нефти из Казахстана в Китай из-за превышения в ней хлорорганических соединений. По этой причине был скорректирован график поставок нефти на январь 2020 года на нефтеперерабатывающие заводы и на экспорт. Высвобожденные объемы перенаправлены для загрузки на "ПетроКазахстан Ойл Продактс" в Шымкенте. Также изменен график загрузки Павлодарского нефтехимического завода. При этом транзит российской нефти по системе нефтепроводов казахстанской компании "Казтрансойл" не приостановлен и осуществляется в полном объеме.