{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Казахстан обсуждает с Белоруссией вопрос железнодорожных и трубопроводных поставок нефти

Первый вице-министр энергетики страны Мурат Журебеков сообщил, что Нур-Султан не ведет переговоров с Москвой о транспортировке нефти через "Дружбу", поскольку считает, что этот "вопрос должен решаться между Белоруссией и Россией"

НУР-СУЛТАН, 28 января. /ТАСС/. Министерство энергетики Казахстана прорабатывает с Белоруссией вопрос о возможных поставках нефти железнодорожным транспортом и по системе трубопроводов. Об этом сообщил во вторник журналистам первый вице-министр энергетики Казахстан Мурат Журебеков.

"Мы сегодня обсуждаем поставки железнодорожные, трубопроводные поставки могут быть [по нефтепроводу] "Атырау - Самара" и могут быть по системе "Дружба", - рассказал Журебеков, отвечая на вопрос о переговорах с Белоруссией по поставкам нефти.

Он отметил, что Казахстан не ведет с Россией переговоров о возможных поставках нефти в Белоруссию. "Мы с российской стороной переговоров не вели, потому что транспортировка нефти в Белоруссию через систему "Дружба" была инициативой Белоруссии. Мы считаем, что этот вопрос должен решаться между Белоруссией и Россией", - пояснил Журебеков.

Ранее посол Казахстана в Белоруссии Аскар Бейсенбаев сообщил, что Казахстан достиг устной договоренности с "Транснефтью" о транзите своей нефти в Белоруссию. В Министерстве энергетики Казахстана подчеркнули, что возможные поставки нефти в Белоруссию по системе "Дружба" являются инициативой Белоруссии. При этом казахстанской стороной было отмечено, что необходимы переговоры Белоруссии с РФ о таком транзите. В Минэнерго уточнили, что Белоруссия больше заинтересована не в готовых нефтепродуктах, а в сырье для переработки в виде нефти, нафты, газойля общим количеством более 3,2 млн тонн в год.

Поставки нефти в Китай

Журебеков сообщил, что Казахстан пока не восстановил экспорт нефти в Китай по системе нефтепроводов казахстанской компании "Казтрансойл".

"Нет, сегодня речь идет только о частичном восстановлении качества нефти. Но в настоящее время работы ведутся, и в ближайшее время мы будем знать, весь ли объем восстановлен. Сам экспорт еще не восстановлен", - рассказал Журебеков, отвечая на вопрос о том, восстановлен ли экспорт казахстанской нефти в Китай.

По его словам, "с 22 января уже пошла кондиционная нефть с АО "СНПС - Актобемунайгаз", и в скором времени будет определено, весь ли объем восстановлен и приведен к кондиционным стандартам.

22 января пресс-служба компании "Казтрансойл" сообщила о снижении экспорта нефти из Казахстана в Китай из-за превышения в ней хлорорганических соединений. По этой причине был скорректирован график поставок нефти на январь 2020 года на нефтеперерабатывающие заводы и на экспорт. Высвобожденные объемы перенаправлены для загрузки на "ПетроКазахстан Ойл Продактс" в Шымкенте. Также изменен график загрузки Павлодарского нефтехимического завода. При этом транзит российской нефти по системе нефтепроводов казахстанской компании "Казтрансойл" не приостановлен и осуществляется в полном объеме.

Теги
БелоруссияКазахстанРоссия
Реклама на ТАСС
"Ъ": "Лукойл" хочет получить доступ к трем шельфовым участкам в Каспийском море
Речь идет об участках Тюлений-1, Тюлений-2 и Тюлений-3
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС