В Роскачестве рассказали, как уберечь персональные данные от мошенников

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. В Международный день защиты данных специалисты Роскачества опубликовали рекомендации о том, как уберечь от мошенников персональные данные. Они посоветовали при онлайн-переводе денег проверять с помощью Whois-сервисов дату регистрации домена.

Почта, sms, телефон, а теперь и онлайн-календари.

Почта, sms, телефон, а теперь и онлайн-календари. Как мошенники добираются до жертв?

Об этом во вторник говорится в сообщении ведомства.

По их словам, если регистрация была недавно (14 дней и менее), следует дважды подумать, прежде чем вводить платежные данные на подобном сайте. Эксперты настоятельно рекомендуют не переводить деньги для получения приза, компенсации, или иной награды.

Важным эксперты назвали использование на сайте протокола https и наличеие действующего сертификата безопасности - об этом свидетельствуют символы https и "замочек" в адресной строке. В Роскачестве пояснили, что наиболее критично это при использовании публичных Wi-Fi-сетей (в кафе, ресторанах, отелях, транспорте).