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Китайская вирусная пневмония

Российские туроператоры приостанавливают прием организованных групп из Китая

При этом въехавшие в Россию туристы не будут прерывать программы и покидать страну досрочно

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российские туроператоры с сегодняшнего дня приостанавливают прием новых организованных туристических групп из Китая из-за эпидемии коронавируса в этой стране. Об этом говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).

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Ограничения на отправку тургрупп за рубеж ввели власти Китая в качестве меры по предотвращению распространения нового типа коронавируса. Понедельник, 27 января, стал последним днем приема в России организованных групп китайских туристов, однако остановка въезда произойдет только сегодня, пояснили в РСТ.

"Китайские власти дали не централизованное указание о запрете поездок, а спустили его в регионы, чтобы соответствующие решения об остановке выезда китайцев принимали местные власти в провинциях. В каких-то провинциях все происходило быстро, в других - медленнее. Так что еще вчера к нам направлялись какие-то группы, сверялись безвизовые списки. Сейчас все списки аннулированы, все групповые поездки китайцев в Россию остановлены", - сообщили в РСТ со ссылкой на исполнительного директора туристической ассоциации "Мир без границ" (объединяет почти 200 предприятий, работающих с китайским туристическим рынком) Александра Агамова.

Уже въехавшие в Россию туристы не будут прерывать программы и покидать страну досрочно, отметил он.

Запрет на выезд туристических групп из Китая из-за эпидемии может привести к сокращению турпотока из КНР в Россию в первом квартале 2020 года на 70-80%, сообщил накануне ТАСС Агамов. В январе - марте 2019 года Россию посетили 130 тыс. китайских туристов, в этом году ожидался рост турпотока, отметил он.

При своей оценке Агамов исходил из того, что ограничения для китайских туристов будут действовать до середины февраля. В таком случае турфирмы смогут наверстать показатели до конца года, считает он. Однако сложнее будет смежным отраслям - отелям, музеям, авиакомпаниям, которые будут не до конца загружены в низкий сезон, предупредил эксперт.

 

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РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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