"Ъ": "Лукойл" хочет получить доступ к трем шельфовым участкам в Каспийском море

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Глава нефтедобывающей компании "Лукойл" Вагит Алекперов направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором попросил предоставить компании доступ к трем участкам недр в российском секторе Каспийского моря для проведения геологоразведочных работ. Как сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на копию письма, речь идет об участках Тюлений-1, Тюлений-2 и Тюлений-3.

По информации издания, для получения шельфовых участков Алекперов предложил воспользоваться заявительным принципом, введенным Министерством природы в 2016 году, по которому ведомство предоставляет лицензию на запрашиваемый участок для геологического изучения без проведения торгов. При этом на такой участок не должны претендовать другие компании.

Глава "Лукойла" в письме также указал на то, что в ближайшие три года компания планирует пробурить четыре поисковые скважины и провести 3D-сейсмику на площади в 3 тыс. кв. км. В настоящее время компания в российском секторе Каспия ведет разработку только на двух месторождениях: имени Филановского и Корчагина.