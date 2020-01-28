Число сообщений об утечках данных в России в 2019 году выросло на 40%

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Число сообщений об утечках данных пользователей увеличилось в России за 2019 год на 40%. Об этом в интервью ТАСС сообщила президент группы компаний InfoWatch, руководитель рабочей группы по информационной безопасности в рамках национального проекта "Цифровая экономика" Наталья Касперская.

"За 2019 год число утечек в России увеличилось более чем на 40%, в то время как в мире подобных случаев стало больше примерно на 10%. Количество скомпрометированных записей персональных данных и платежной информации в нашей стране выросло примерно в шесть раз - до 170 млн, тогда как в мире этот показатель вырос в два раза - до 14 млрд записей", - сказала она.

По словам Касперской, за 2019 год в мире возросла доля умышленных нарушений, согласно собранной аналитиками компании InfoWatch статистике, примерно две трети утечек было преднамеренными. При этом большинство утечек в 2019 году (более 50%) произошло по вине внешних злоумышленников - хакеров. В России иная история - доля утечек по вине хакеров хотя и увеличилась, но по-прежнему составляет менее 20%, основным типом нарушителей выступают рядовые сотрудники компаний - порядка 70%.

"Глядя на статистику утечек за прошедший год, можно подумать, что Россия - особая страна, коль скоро ее картина утечек столь резко отличается от мировой, но в реальности все намного проще. Основная доля мировых утечек обнародуется в англосаксонских странах - в США, Великобритании, Канаде есть специальные законы, которые обязывают компании в случае утечки публиковать факт свершившейся утечки <…> Понятно, что никто не хочет во всеуслышание заявлять: "Мы не уделяли внимание информационной безопасности", поэтому допустившие утечку компании придумывают внешние угрозы в качестве причины утечки. Вследствие этого внешние злоумышленники занимают в западных публикациях большую долю, чем у нас, а на российские компании не давит необходимость публикации, поэтому статистика публикаций российских утечек серьезно отличается от мировой", - поясняет Касперская.

Основные каналы утечек информации - цифровые. По данным президента группы компаний InfoWatch, подавляющее число утечек - это базы данных, которые состоят из записей о конкретных людях, например, о пользователях клиентах или сотрудниках. "Только за второе полугодие 2019 г года произошел ряд крупных утечек из РЖД, Сбербанка, Альфа-банка, "АльфаСтрахования", - заключила Касперская.