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"Красное и белое" проверяет информацию об утечке базы данных клиентов

Базы закрыты от внешнего доступа, отметил ретейлер
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© Наиль Фаттахов/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сеть магазинов "Красное и белое" проверяет информацию об утечке базы данных клиентов, сообщили ТАСС в пресс-службе ретейлера.

"Сейчас мы проверяем информацию об утечке. Компания тщательно следит за конфиденциальностью личных данных клиентов. Любой запрос на смену данных проходит проверку у наших операторов, базы закрыты от внешнего доступа", - сообщил ретейлер.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что в интернете опубликована база данных клиентов сети. По информации издания, в базе содержатся записи о 17 млн человек, якобы имеющих карты лояльности.

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