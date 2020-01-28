"Ъ": FlixBus начал продажу билетов на рейсы Москва - Минск

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Европейский автобусный перевозчик FlixBus запустил работу на российском рынке, открыв ежедневный автобусный маршрут Москва - Минск, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя компании.

Партнером FlixBus на этой линии выступил перевозчик "Байер Транс" (входит в белорусскую Intercars). Билет от Москвы до Минска, который смогут приобрести только граждане этих стран, обойдется в 1,45 тыс. рублей.

Юлия Бурдон-Сабецкая, генеральный директор Intercars, подтвердила "Ъ" работу с FlixBus.

В этом партнерстве, отмечается в публикации, FlixBus пошел по пути агрегатора: на других рынках компания использовала модель, при которой выступает оператором поездок с полным вовлечением в продажу билетов.