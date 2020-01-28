Источник: "Победа" с апреля перестанет выполнять рейсы из Ростова-на-Дону и Самары

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" (дочерняя компания "Аэрофлота") с апреля перестанет выполнять все рейсы из Ростова-на-Дону и Самары, сообщил ТАСС источник в группе "Аэрофлот". Это связано с резким ростом аэропортовых тарифов в двух городах.

"С апреля "Победа" перестает выполнять все рейсы из Ростова-на-Дону и Самары из-за резкого увеличения ростовским и самарским аэропортами цен на наземное обслуживание в летнем расписании полетов 2020 года", - сказал он.

Представитель "Победы" от официального комментария отказался. Комментарии аэропортов оперативно получить не удалось.

Источник ТАСС добавил, что в летнем расписании планировались рейсы из Ростова-на-Дону в Москву и Санкт-Петербург и из Самары в Москву, Санкт-Петербург и Сочи (они также выполняются и сейчас).

"Победа" - одна из крупнейших авиакомпаний РФ и единственный отечественный лоукостер. Компания эксплуатирует парк из 30 самолетов Boeing-737. В 2019 году пассажиропоток компании увеличился на 43% - до 10,3 млн пассажиров.