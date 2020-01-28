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OMV считает европейскую поддержку "Северного потока - 2" недостаточной

По словам главы OMV Райнера Зеле, необходима поддержка со стороны политиков и их понимание необходимости инвестирования в дополнительные мощности для обеспечения безопасности поставок газа в Европу

ВЕНА, 28 января. /ТАСС/. Австрийская OMV (партнер "Газпрома" по проекту "Северный поток - 2") считает недостаточными действия Европы по поддержке строительства газопровода. Об этом сообщил глава австрийской компании Райнер Зеле, выступая на конференции European Gas Conference.

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"Меня беспокоит ситуация вокруг "Северного потока - 2". Как это возможно, что, вложив миллиарды евро в проект, который был законно одобрен всеми регуляторами, и потом этот проект останавливается внешними санкциями, без консультаций с Европой", - сказал он. "Что я тут вижу, что мы говорим много, но делаем не так много", - заключил Зеле.

По словам Зеле, транзит газа через Балтийское море является самым надежным маршрутом поставок. "Невозможны никакие перебои в поставках газа. И это самый высокий уровень (безопасности транзита - прим. ТАСС), который мы должны иметь", - добавил он.

По словам главы OMV, необходима поддержка со стороны политиков и их понимание необходимости инвестирования в дополнительные мощности для обеспечения безопасности поставок газа в Европу.

"Опыт [проекта] "Южный поток" (строительство газопровода было остановлено в 2016 году - прим. ТАСС) является посылом для Европы, что ей необходимо поддержать строительство "Северного потока - 2". Европа должна бороться за независимость газовых поставок на наш континент, потому что на кону не что иное, как конкурентоспособность нашей отрасли", - заключил Зеле.

В декабре 2019 года США ввели санкции против "Северного потока - 2", они угрожают подрядчикам проекта. Сразу после этого базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", заявила о приостановке работ. В январе по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель высказала мнение, что "Северный поток - 2" "следует завершить". Она отметила, что строительство газопровода - экономический проект и подвергла критике экстерриториальные санкции США против "Северного потока - 2".

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