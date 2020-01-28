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СМИ: Германия отказалась от закупки американских беспилотников за $2,5 млрд

Основной причиной стала убежденность немецких чиновников в неспособности БПЛА достичь соответствия нормам безопасности, необходимым для полетов в европейском воздушном пространстве, отмечает Defense News

ТАСС, 28 января. Германия отказалась от разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-4C Triton производства американской корпорации Northrop Grumman. Об этом во вторник сообщило профильное издание Defense News.

По данным издания, правительство Германии решило отказаться от закупки партии беспилотников Triton стоимостью $2,5 млрд и приобрести вместо них самолеты радиоэлектронной разведки (РЭР) на базе авиалайнера Bombardier Global 6000.

Основной причиной отказа от закупки дорогостоящих беспилотников, как отмечает издание, стала убежденность немецких чиновников в неспособности БПЛА достичь соответствия нормам безопасности, необходимым для полетов в европейском воздушном пространстве, к 2025 году.

"Также стоимость Triton существенно выросла по сравнению с ранее проведенными оценками", - отметило издание со ссылкой на официального представителя Министерства обороны Германии.

При этом самолеты РЭР выполнены на базе гражданского самолета и могут эксплуатироваться в европейском воздушном пространстве без каких-либо ограничений, сообщила газета.

В апреле 2018 года американское Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности уведомило о запросе Германии на приобретение четырех БПЛА MQ-4C Triton и одной наземной системы управления общей стоимостью около $2,5 млрд. Предполагалось, что Германия получит модернизированный вариант БПЛА, применяющийся ВМС США.

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