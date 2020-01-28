{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Программу допобразования в сфере интеллектуальной собственности Digital IP откроют в марте

Обучение будет проходить по четырем основным направлениям - творчество, технологии, экономика и общество

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Набор учащихся на программу повышения квалификации в области интеллектуальной собственности в цифровой экономике Digital IP откроется в марте в Научно-образовательном центре интеллектуальной собственности и цифровой экономики (НЦИС). Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе образовательного центра.

"В НЦИС откроется набор учащихся на программу повышения квалификации, направленную на обучение специалистов в области интеллектуальной собственности, - сказали в пресс-службе. - Программа предполагает гибкий график обучения по четырем основным направлениям современного института IP - творчество, технологии, экономика и общество. Разделение занятий по модулям позволяет в полной мере освоить ключевые понятия сферы интеллектуальной собственности и приобрести соответствующие компетенции".

По словам советника председателя правления Фонда "Сколково" по вопросам интеллектуальной собственности, председателя правления Ассоциации IPChain, одного из разработчиков образовательной программы Максима Прокша, грамотные специалисты в сфере интеллектуальной собственности и цифровой экономики сейчас крайне востребованы.

"Доля интеллектуального капитала в экономике растет ежегодно, рынок IP стремительно развивается, постоянно появляются новые задачи и вызовы. Искусственный интеллект, блокчейн, большие данные - внедрение этих технологий меняет традиционные устои", - цитирует его пресс-служба.

Задача программы, по его словам, не только научить основным подходам к интеллектуальной собственности, но и показать на практике, как правильно управлять интеллектуальными правами в эпоху цифровизации и глобализации. Результатом обучения, считает он, станет выпуск нового поколения профессионалов, готовых сразу применять цифровые навыки. Кроме того, за изучение каждого из четырех блоков слушатели получают сертификат, а по окончании полной программы или отдельного модуля выдается удостоверение о повышении квалификации. Полная программа включает в себя 124 часа обучения.

Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP создан в 2019 году. Учредителями выступили Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности (ФИС) и Национальный реестр интеллектуальной собственности (НРИС). Центр в рамках программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки предлагает заинтересованным лицам узнать больше о правовом регулировании и тенденциях развития института интеллектуальной собственности и связанных с ним отраслей, о новых инструментах и сервисах учета, охраны, управления и защиты нематериальных активов, о регуляторных, технических и этических аспектах BigData, LegalTech, FinTech, об их влиянии на все сферы бизнеса и жизни общества.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Начало производства нового iPhone могут отложить из-за коронавируса в Китае
Как указало агентство Bloomberg, Apple имеет порядка 10 тыс. сотрудников в Китае, включая работников торговых точек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС