Программу допобразования в сфере интеллектуальной собственности Digital IP откроют в марте

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Набор учащихся на программу повышения квалификации в области интеллектуальной собственности в цифровой экономике Digital IP откроется в марте в Научно-образовательном центре интеллектуальной собственности и цифровой экономики (НЦИС). Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе образовательного центра.

"В НЦИС откроется набор учащихся на программу повышения квалификации, направленную на обучение специалистов в области интеллектуальной собственности, - сказали в пресс-службе. - Программа предполагает гибкий график обучения по четырем основным направлениям современного института IP - творчество, технологии, экономика и общество. Разделение занятий по модулям позволяет в полной мере освоить ключевые понятия сферы интеллектуальной собственности и приобрести соответствующие компетенции".

По словам советника председателя правления Фонда "Сколково" по вопросам интеллектуальной собственности, председателя правления Ассоциации IPChain, одного из разработчиков образовательной программы Максима Прокша, грамотные специалисты в сфере интеллектуальной собственности и цифровой экономики сейчас крайне востребованы.

"Доля интеллектуального капитала в экономике растет ежегодно, рынок IP стремительно развивается, постоянно появляются новые задачи и вызовы. Искусственный интеллект, блокчейн, большие данные - внедрение этих технологий меняет традиционные устои", - цитирует его пресс-служба.

Задача программы, по его словам, не только научить основным подходам к интеллектуальной собственности, но и показать на практике, как правильно управлять интеллектуальными правами в эпоху цифровизации и глобализации. Результатом обучения, считает он, станет выпуск нового поколения профессионалов, готовых сразу применять цифровые навыки. Кроме того, за изучение каждого из четырех блоков слушатели получают сертификат, а по окончании полной программы или отдельного модуля выдается удостоверение о повышении квалификации. Полная программа включает в себя 124 часа обучения.

Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP создан в 2019 году. Учредителями выступили Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности (ФИС) и Национальный реестр интеллектуальной собственности (НРИС). Центр в рамках программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки предлагает заинтересованным лицам узнать больше о правовом регулировании и тенденциях развития института интеллектуальной собственности и связанных с ним отраслей, о новых инструментах и сервисах учета, охраны, управления и защиты нематериальных активов, о регуляторных, технических и этических аспектах BigData, LegalTech, FinTech, об их влиянии на все сферы бизнеса и жизни общества.