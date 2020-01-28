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Минприроды подтвердило запрос "Лукойла" на три новых участка на Каспии

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Минприроды прорабатывает вопрос о доступе "Лукойла" на три новых участка недр в российском секторе Каспийского моря по заявительному принципу, сообщили ТАСС в министерстве.

"Мы документ получили. Вопрос прорабатывается", - сообщил агентству представитель Минприроды.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил о том, что глава компании Вагит Алекперов обратился с просьбой представить компании доступ к трем участкам на Каспии для геологоразведочных работ: Тюлений-1, Тюлений-2 и Тюлений-3. По информации издания, для получения шельфовых участков Алекперов предложил воспользоваться заявительным принципом, введенным Минприроды в 2016 году, по которому ведомство предоставляет лицензию на запрашиваемый участок для геологического изучения без проведения торгов.

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