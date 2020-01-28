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В Госдуму внесли законопроект о распространении ипотечных каникул на предпринимателей

Авторы документа предлагают включить налоговые декларации в перечень необходимых документов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко ("Единая Россия") внесла в нижнюю палату парламента законопроект, разрешающий предпринимателям и самозанятым воспользоваться ипотечными каникулами, сообщили ТАСС в пресс-службе депутата. Соответствующие поправки вносятся в закон "О потребительском кредите" (займе).

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В настоящее время, согласно законодательству, оформить ипотечные каникулы могут лишь трудоустроенные граждане, которые для подтверждения снижения дохода могут предоставить банку справку по форме 2НДФЛ.

"Эта недоработка законодателя привела к тому, что банки стали отказывать в предоставлении ипотечных каникул предпринимателям и иным гражданам (в том числе самозанятым), которые подтверждают свой доход налоговыми декларациями, книгой учета доходов предпринимателей и иными документами", - полагает Костенко.

Законопроектом предлагается включить налоговые декларации в перечень документов, необходимых для предоставления ипотечных каникул. Речь идет о декларации с отметкой налогового органа о ее принятии или книге учета доходов индивидуального предпринимателя. Предполагается, что декларации и книги учета доходов будут предоставляться заемщиками за текущий и предшествующий годы.

Закон об ипотечных каникулах вступил в силу 31 июля 2019 года. В случае трудных жизненных ситуаций (безработицы, инвалидности, болезни, снижения семейного дохода и пр.) россияне могут полгода не платить по ипотеке либо уменьшить платеж на это время. Ипотечные каникулы не предусматривают сокращения общих выплат по кредиту, но предполагают продление периода его погашения или увеличение размера последующих платежей.

Теги
Россия"Единая Россия"Костенко, Наталья Васильевна
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