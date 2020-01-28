Лавров: Россия намерена развивать связи с Южным Суданом в реальном секторе экономики

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Южным Суданом в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Южного Судана Авут Денг Акуил.

"Мы заинтересованы во всемерном развитии нашего сотрудничества, в том числе, конечно же, по международным и региональным делам, особенно по африканской тематике, но и в не меньшей степени хотим развивать наши двусторонние связи в реальном секторе, в торгово-экономическом, гуманитарном и других направлениях", - отметил Лавров.

Глава МИД Южного Судана указала, что для Джубы важны двусторонние отношения с Москвой.

"Мы продолжаем поддерживать друг друга в международных и региональных организациях, включая, но не ограничиваясь, ООН, - подчеркнула министр. - Россия и Южный Судан должны сделать все возможное, чтобы укрепить наши двусторонние отношения, довести до максимально высокого уровня".