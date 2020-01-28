Начало производства нового iPhone могут отложить из-за коронавируса в Китае

ТАСС, 28 января. Вспышка в Китае пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, может повлиять на сроки начала сборки новой бюджетной модели смартфона iPhone корпорации Apple. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Согласно данным агентства, "практически все смартфоны iPhone производятся в Китае, в основном на заводе компании Foxconn в Чжэнчжоу (административный центр Хэнани) и на сборочном предприятии фирмы Pegatron недалеко от Шанхая". Хотя "оба города находятся на расстоянии более чем 500 км от Уханя, где выявлено наибольшее число заболевших, это не снижает возможность заражения новым вирусом", подчеркивает Bloomberg. "Я не могу представить сценарий, при котором нынешние производственные цепочки [Apple] не будут затронуты", - приводит агентство слова аналитика Патрика Мурхэда.

Как указал Bloomberg, Apple имеет порядка 10 тыс. сотрудников в Китае, включая работников торговых точек. При этом всего в производственных цепочках продукции американской корпорации в КНР задействованы несколько миллионов человек, многие из которых разъехались по своим домам во время празднования китайского Нового года. На данный момент неизвестно, просила ли компания не выходить их на работу по завершении каникул, отметило агентство.

На прошлой неделе Блумберг проинформировало о планах Apple начать в феврале массовое производство бюджетного iPhone. Ожидается, что это будет первый недорогой смартфон корпорации после выпуска iPhone SE. Внешне он будет схож с iPhone 8, который был представлен в 2017 году. Предполагается, что система распознавания отпечатка пальца Touch ID будет встроена в кнопку Home, при этом будет отсутствовать система трехмерного сканирования лица для разблокировки аппарата Face ID.

По последним данным, коронавирусом 2019-nCoV в Китае заразились 4515 человек. При этом число летальных исходов в КНР достигло 106. Он был выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Малайзии, Камбодже, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.