Более 100 предпринимателей получили ответы на обращения на платформе по защите бизнеса

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Ответы от правоохранительных органов на обращения на онлайн-платформу по защите бизнеса "забизнес.рф", открытую в ноябре 2019 года, получили 122 предпринимателя. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава АСИ Светлана Чупшева сообщила, что в настоящее время на платформе с момента ее запуска зарегистрировано около 1,3 тысячи обращений предпринимателей. При этом более 600 обращений приходится на МВД, Следственный комитет, Генеральную прокуратуру и ФСБ. 234 обращения отправлены правоохранительным органам. Ожидается, что первые результаты работы платформы будут уже в этом году.

"На платформу поступили обращения от предпринимателей из 71 региона России. Наибольшее количество заявлений приходится на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Челябинскую область. Ответ на свои обращения от МВД и ФСБ России уже получили 122 предпринимателя. Остальные - находятся на стадии рассмотрения", - привели в пресс-службе слова директора направления "Новый бизнес" АСИ Артема Аветисяна.

По его словам, обращения предпринимателей, попадая на платформу "За бизнес", после обработки аналитиками направляются на рассмотрение в адрес одного из четырех ведомств, указанного в заявлении: МВД, Следственный комитет, Генпрокуратура, ФСБ. После чего ведомство в установленные регламентом сроки рассматривает данные обращения и направляет ответ заявителю. Авитесян добавил, что предприниматели в основном жалуются на нарушения при возбуждении уголовного дела - около 21% всех обращений, а также на необоснованный отказ в удовлетворении ходатайств и жалоб - 13%.

"Необходимо уходить от практики формальных ответов и пересылок, которая существовала в работе силовых ведомств до запуска платформы. В работе платформы важно добиваться во взаимодействии с правоохранительными органами положительных результатов по тем случаям, где преследование бизнеса действительно необоснованно. Поэтому роль деловых объединений и АСИ очень важна в выстраивании результативного диалога между бизнесом и правоохранительными органами", - отметил Авитесян.

Электронный ресурс "забизнес.рф" запущен в ноябре 2019 года Агентством стратегических инициатив совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой, "Деловой Россией" и "Опорой России". Благодаря ему предприниматели смогут обратиться в МВД, ФСБ, Генпрокуратуру и Следственный комитет, а в случае несогласия с ответом его жалобу изучат представители предпринимательского сообщества и бизнес-омбудсмен. Создать такую цифровую платформу для защиты бизнеса призвал президент РФ Владимир Путин.