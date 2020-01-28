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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 тыс. 609 рублей

Для трудоспособного населения предложено установить прожиточный минимум на уровне 11 тыс. 510 рублей
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Минтруд РФ предложил установить прожиточный минимум за IV квартал 2019 года на уровне 10 тыс. 609 рублей на душу населения, 11 тыс. 510 рублей - для трудоспособного населения, 8 тыс. 788 рублей - для пенсионеров. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на портале нормативно-правовых актов во вторник.

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"Проектом приказа предлагается установить величину прожиточного минимума за IV квартал 2019 г. на душу населения в размере 10609 рублей, для трудоспособного населения - 11510 рублей, пенсионеров - 8788 рублей, детей - 10383 рублей", - говорится в документе.

Отмечается, что величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале по отношению к третьему на 3,7% на душу населения. В III квартале он составил 11 тыс. 12 рублей на душу населения, снизившись с 11 тыс. 185 рублей во II квартале.

"Снижение величины прожиточного минимума по сравнению с предыдущим кварталом обусловлено уменьшением стоимости продуктов питания, используемых при исчислении величины прожиточного минимума", - отмечается в документе.

Уменьшение стоимости продуктов питания в потребительской корзине связано, прежде всего, со снижением средних потребительских цен на картофель и овощи, которые занимают значительную часть продуктового набора потребительской корзины, говорится в пояснительной записке.

"Так, в среднем за IV квартал 2019 г. по сравнению с предыдущим кварталом цена на картофель снизилась на 25,8%, капусту белокочанную свежую - на 18,2%, морковь - на 29,3%, свеклу столовую - на 19,6%, лук репчатый - на 27,4%. Одновременно снизилась цена на сахар-песок на 15,4%", - отметили в министерстве.

Согласно данным министерства, уменьшение величины прожиточного минимума из-за сезонного снижения цен на картофель и плодоовощную продукцию в IV квартале наблюдалось и в предыдущие годы: в 2015 году - на 2,3%, в 2016 году - на 2%, в 2017 году - на 5,2%, в 2018 году - на 2,3%.

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