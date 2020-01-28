В Ростове и Самаре уверены, что при отмене рейсов "Победы" ее заменят другие перевозчики

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 января. /ТАСС/. Аэропорты Ростова-на-Дону и Самары уверены, что в случае отмены рейсов авиакомпании-лоукостера "Победы" (дочерняя компания "Аэрофлота") ее заменят другие перевозчики. Рост тарифов, на которые указывает авиакомпания, связан с прекращением программы скидок, сообщила ТАСС представитель компании "Аэропорты регионов", которая управляет аэропортами в Ростове-на-Дону и Самаре.

Ранее источник в группе "Аэрофлот" сообщил ТАСС, что "Победа" с апреля перестанет выполнять все рейсы из Ростова-на-Дону и Самары из-за резкого роста аэропортовых тарифов в двух городах.

"Дело не в росте тарифов. Авиакомпания "Победа" пользовалась программой скидок, которые аэропорт предоставляет авиакомпаниям при открытии новых маршрутов и наращивании пассажиропотока. В последний год "Победа" не выполняла данные условия, а после закрытия для полетов Грузии транзитный пассажиропоток "Победы" и вовсе стал сокращаться, в результате действие скидок прекратилось. <…> Выпадающие рейсы "Победы" в очень короткие сроки заместят другие перевозчики", - сказала представитель "Аэропортов регионов".

Там отметили, что "столь поспешный отказ от выполнения рейсов выглядит элементом коммерческого торга". "Но подобные шаги нельзя назвать эффективными", - заключили в холдинге.

"Победа" - одна из крупнейших авиакомпаний РФ и единственный отечественный лоукостер. Компания эксплуатирует парк из 30 самолетов Boeing 737. В 2019 году пассажиропоток компании увеличился на 43% - до 10,3 млн пассажиров.