"Яндекс.Такси" вновь подала ходатайство в ФАС на покупку активов ГК "Везет"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. "Яндекс.Такси" вновь подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России на покупку активов ГК "Везет". Об этом сообщили в пресс-службе "Яндекс Такси".

"В конце года мы отозвали ходатайство в ФАС о рассмотрении сделки и подали новое. Это связано с необходимостью предоставления дополнительной информации для анализа состояния конкуренции на рынке (такси - прим. ТАСС), которую затрагивает сделка", - сказали в пресс-службе.

Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин в кулуарах конференции European Gas Conference в Вене сказал сегодня журналистам, что по этому ходатайству решение еще не принято. "Обычно стандартная [процедура рассмотрения] - месяц, при необходимости с возможностью продления", - сказал он.

Изначально 15 июля 2019 года "Яндекс.Такси" объявила о покупке программного обеспечения и колл-центров группы "Везет", работающей в 123 городах России. Акционеры "Везет" получат до 3,6% акций "Яндекс.Такси" и до $71,5 млн при условии успешного достижения ключевых целей по операционным и иным показателям. После публикации этой информации было подано первое ходатайство в ФАС.

11 октября "Яндекс.Такси" отозвала первое ходатайство по сделке с ГК "Везет" в связи с изменением структуры сделки и внесла в ФАС новое. Как уточняли в "Яндекс.Такси", в периметр сделки были внесены новые объекты собственности ГК "Везет", в частности, сервис заказа грузоперевозок "Везет Добро".