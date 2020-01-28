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Путин проведет встречу с Алекперовым

Встреча состоится 28 января

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой "Лукойла" Вагитом Алекперовым.

Как сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, 28 января Путин будет проводить различные встречи и совещания, из которых публичным станет "визит к нему Алекперова".

Представитель Кремля напомнил, что "Лукойл" является "крупнейшей частной нефтяной компанией, заметным игроком на мировом рынке, динамично развивается".

"Поэтому президент с Алекперовым поддерживает достаточно регулярные рабочие контакты", - отметил Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичАлекперов, Вагит Юсуфович
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