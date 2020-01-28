Путин проведет встречу с Алекперовым

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой "Лукойла" Вагитом Алекперовым.
Как сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, 28 января Путин будет проводить различные встречи и совещания, из которых публичным станет "визит к нему Алекперова".
Представитель Кремля напомнил, что "Лукойл" является "крупнейшей частной нефтяной компанией, заметным игроком на мировом рынке, динамично развивается".
"Поэтому президент с Алекперовым поддерживает достаточно регулярные рабочие контакты", - отметил Песков.