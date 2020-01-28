Реклама жилого комплекса в Сыктывкаре с Тарантино признана незаконной

СЫКТЫВКАР, 28 января. /ТАСС/. Антимонопольная служба в Коми признала незаконной рекламу строящегося в Сыктывкаре жилого комплекса с фотографией американского кинорежиссера Квентина Тарантино. Человек, разместивший рекламу на своей странице в социальной сети, будет привлечен к административной ответственности, сообщило журналистам республиканское УФАС.

Реклама гласила, что Тарантино одобрил строительство жилого комплекса в Сыктывкаре и даже решил приобрести в нем несколько квартир, а соседи режиссера снимутся в его новых фильмах.

"Указанная реклама содержит не соответствующие действительности сведения", - говорится в сообщении УФАС.

Сотрудник компании-застройщика, который разместил рекламу на своей странице в соцсети, будет привлечен к административной ответственности.