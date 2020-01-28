Участники ЯМЭФ-2020 планируют обсудить реализацию нацпроектов

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Организаторы VI Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) планируют в этом году обсудить с участниками реализацию национальных проектов, сообщается во вторник на сайте Минэкономразвития Крыма.

"Тематический фокус VI ЯМЭФ остановится на национальных проектах и их реализации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организаторы форума ожидают порядка 3 тыс. участников. "Открыта регистрация для участников VI Ялтинского международного экономического форума, который пройдет с 23 по 25 апреля 2020 года. Форум традиционно соберет на своей площадке мировых политиков, бизнесменов, общественных деятелей, представителей власти и средств массовой информации", - отмечается в сообщении.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) - это ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, которое проводят в Крыму с 2015 года.

В 2019 году в форуме приняли участие 4 тыс. 564 человек, включая 807 иностранных делегатов из 89 стран. По итогам V Ялтинского международного экономического форума было подписано 102 документа на общую сумму 215 млрд рублей.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам, депутат от региона Наталья Поклонская ранее сообщала, что ЯМЭФ-2020 посетят делегации из Индии, Туниса, Италии, Египта и Турции.