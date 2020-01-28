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Роскомнадзор направил в "Красное и белое" запрос для выяснения причин утечки баз данных

В ведомстве заявили, что изучают сегменты интернета "на предмет появления этой базы в открытом доступе"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Роскомнадзор направил в компанию "Красное и белое" запрос для выяснения причин и обстоятельств утечки баз данных 17 млн россиян, сообщил журналистам во вторник начальник управления по защите прав субъектов персональных данных Роскомнадзора Юрий Контемиров.

"Мы в курсе этой ситуации, и сегодня уже направили соответствующий запрос по адресу организации для получения пояснений по этой ситуации и причин, которые повлекли ее создание. По мере получения запрашиваемых сведений будем планировать меры реагирования", - сказал он.

Контемиров отметил, что ведомство также изучает сегменты интернета "на предмет появления этой базы в открытом доступе". "В случае, если появится, мы предпримем меры реагирования", - добавил он.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что в интернет утекла база программы лояльности сети "Красное и белое". В документе содержатся записи о 17 млн человек, якобы имеющих карты лояльности этой сети. В базе есть их фамилия, имя, отчество, дата рождения и номера телефонов.

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