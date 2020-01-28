Битум "Газпром нефти" используют для строительства крупнейшей автомагистрали Южной Америки

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. "Газпром нефть" поставила российский битум для строительства крупнейшего инфраструктурного объекта в Латинской Америке - трансконтинентальной автомагистрали Bi-Oceanic Corridor, которая объединит восточное и западное побережье континента в единую транспортную сеть. Об этом сообщает компания.

"Инновационные битумы производства Рязанского завода битумных материалов "Газпром нефти" используются для укладки асфальтового покрытия 277-километрового приграничного участка автомобильной трассы в Бразилии и Парагвае. Специализированная рецептура ПБВ для автодороги Bi-Oceanic Corridor была разработана в научно-исследовательском центре "Газпром нефти" в Рязани по международной методологии Superpave. Состав инновационного битума адаптирован под климатические условия региона - высокую температуру воздуха и тропическую влажность", - сказано в сообщении.

"Газпром нефть" отмечает, что при подборе характеристик вяжущих учитывались особенности горного рельефа местности и будущий трафик легкового и большегрузного транспорта. Планируется, что специальная рецептура битума обеспечит эксплуатацию автомобильной дороги на протяжении более 10 лет.

Генеральный директор "Газпромнефть - Битумные материалы" Дмитрий Орлов ранее в интервью ТАСС говорил, что ближе к зиме в России автодорожный сезон идет на спад, при этом в Южном полушарии в это время начинается сезон ремонта автодорог.

Он также отмечал, что в этом году и в следующем компания ожидает роста экспорта. В настоящий момент битумные материалы компанией поставляются в 57 стран мира.