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Китайская вирусная пневмония

АТОР оценила ущерб от приостановки продаж туров в Китай

Потери выездного туризма могут составить несколько миллионов долларов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Участники рынка выездного туризма могут потерять несколько миллионов долларов из-за приостановки продаж туров в Китай в связи с вспышкой пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV. Потери для въездного туризма пока оценить сложно, заявила во вторник в эфире телеканала "Россия-24" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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"Что касается выездного туризма, то оценочно в связи с запретом на реализацию пакетных туров в Китай (приостановить продажи таких туров ранее рекомендовал Ростуризм - прим. ТАСС) потери могут составить несколько миллионов долларов", - сказала она.

"Конечно, ущерб для бизнеса существенный, в первую очередь не для выездного туризма, а для въездного, поскольку китайский рынок - один из лидирующих и динамично растущих. Объем этих потерь пока сложно оценить", - добавила она.

Крупные туроператоры приостановили продажи туров в Китай на прошлой неделе в соответствии с рекомендациями Ростуризма. Участники рынка также заявили о планах вывезти своих клиентов обратно в Россию. С 28 января в России прекратили прием новых организованных туристических групп из Китая. Ограничения на отправку таких групп за рубеж ввели власти Китая в качестве меры по предотвращению распространения заболевания.

По последним данным, в Китае зарегистрировано около 4,55 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 106 человек. Помимо Китая, заболевшие выявлены еще в 14 странах: за последние сутки подтверждены первые случаи в Германии и Камбодже.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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