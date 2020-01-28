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Инвестиции "Лукойла" за 10 лет могут составить $100 млрд

Глава компании Вагит Алекперов отметил, что "Лукойл" в 2019 году выплатил рекордные 1,3 трлн рублей налогов

НОВО-ОГАРЕВО, 28 января. /ТАСС/. "Лукойл" в рамках новой стратегии планирует инвестиции в ближайшие 10 лет на уровне $100 млрд. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава компании Вагит Алекперов.

"Сейчас мы готовим новую стратегию развития, и за ближайшие десять лет инвестиции могут составить более 100 миллиардов долларов, в первую очередь в российские проекты", - сказал он.

В конце 2017 года "Лукойл" утвердил среднесрочный план развития компании на 2018-2020 годы, а также долгосрочную стратегию на 2018-2027 годы, в которую заложил устойчивый рост дивидендов. Как сообщал Алекперов ранее, в рамках программы на десять лет компания планирует инвестировать $80-85 млрд, сохранить добычу нефти на уровне 100 млн т в год, а газа - увеличить до 35-40 млрд куб. м.

Алекперов добавил, что "Лукойл" продолжает свое экономическое развитие на Каспии и Балтике.

"Мы сейчас приступаем к активному освоению балтийского шельфа. Мы утвердили новую программу развития газонефтехимии на наших действующих предприятиях, чтобы все "хвосты", полуфабрикаты объединить и сделать конечную продукцию для того, чтобы был экспортный потенциал", - отметил он.

Президент РФ сказал, что помнит предприятие "Лукойла" на Каспии. "Конечно, классное. Развивается там все?" - спросил он.

"Да, мы гордимся этим предприятием, здесь в презентации есть этапы. У нас Балтика, Каспий, новые объекты. Видите, это самоподъемные подходят, а вот здесь блок-кондуктор построен. Он будет маленький, стоит, на него наезжает буровая и бурит скважину, потом уходит, это все в автоматическом режиме, безлюдная технология. Все это абсолютно под контролем, работает, и уже третья очередь [месторождения] Филановского - тот объект, который Вы запускали. Это уже новое поколение платформ, которые позволяют безлюдное производство", - пояснил глава "Лукойла".

Отвечая на вопрос Путина о глубине бурения, Алекперов сказал, что она около 25 метров. "Но мы уже сегодня работаем, и на 800 можем работать, и на 1200, в Западной Африке", - добавил он.

В рамках стратегии на 10 лет компания была намерена нарастить 1,1-1,2 млрд т запасов углеводородов. В программу на три года закладывается цена нефти в $50 за баррель, курс рубля на уровне 62-64 руб. за доллар. "Лукойл" в стратегии на 2018-2027 годы ориентируется на рост добычи в среднем на 1% при цене в $50 за баррель. Такой рост компания планирует фиксировать до 2027 года на имеющийся ресурсной базе. Среднесрочный план развития "Лукойла" на 2018-2020 годы, а также долгосрочная стратегия на 2018-2027 годы предусматривают устойчивый рост дивидендов.

Налоги

"Лукойл" в 2019 году выплатил рекордные 1,3 трлн рублей налогов.

"Самое главное, мы в этом году поставили рекорд - 1 триллион 300 миллиардов [рублей] налогов", - сказал Алекперов.

Путин отметил, что "Лукойл" за 5 лет всего выплатил 5,5 трлн рублей налогов. "Это в бюджет. Разные формы. За пять лет вы заплатили пять с половиной триллионов", - сказал президент.

Алекперов также сообщил, что 2019 год прошел для компании удачно. "Да, для нас год получился удачным, во всех отношениях: и в производственных, и в социальных проектах", - сказал он, добавив, что средняя зарплата находится на уровне более 65 тысяч рублей. "У нас Крайний Север, в среднем получается где-то больше 65 тысяч [рублей]. Это в среднем, потому что и юг есть", - пояснил глава "Лукойла", отвечая на вопрос президента о средней зарплате.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАлекперов, Вагит Юсуфович
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