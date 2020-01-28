Эксперты посчитали, сколько потратили россияне на покупку мобильных телефонов за 10 лет

Сходим ли мы с ума из-за смартфонов? Как они влияют на наше психическое здоровье

"Всего за последнее десятилетие россияне приобрели около 400 млн мобильных средств связи на сумму почти 3 трлн рублей. Если в 2010 году только 10% пользователей выбирали "умные" устройства, то в 2019 году на каждые три приобретенных смартфона пришелся только один мобильный телефон. Совокупные продажи смартфонов в 2010-е оказались только на 15% больше, чем сотовых телефонов - 212,6 млн устройств против 184,6 млн", - говорится в исследовании.

За десять лет топ чаще всего занимали гаджеты Samsung. За последнее десятилетие технические возможности смартфонов претерпели значительные изменения: экран смартфона Samsung Galaxy A50 (бестселлер 2019 года) по сравнению с Nokia 5230 (самый продаваемый в 2010 году) увеличился вдвое - до 6,4″с 3,2″, разрешение основной камеры выросло до 25 МП с 2 МП, на смену стандарту 3G пришла сеть 4G, объем встроенной памяти популярных моделей увеличился до 64 Гб с 70 Мб, втрое выросла емкость аккумулятора, массово стали внедряться слоты для двух SIM-карт, биометрические датчики и чипы NFC.

При этом впервые продажи смартфонов в штучном выражении превзошли продажи мобильных телефонов только в 2014 году. В 2010-е годы смартфоны приобрели массовую популярность, стали основным средством связи вместо мобильных телефонов и заменили другие технические устройства. В 2019 году продажи смартфонов в России составили порядка 30 млн девайсов на сумму около 495 млрд рублей, что больше на 1,5% в штуках и 7% в деньгах, чем в 2018 году.

"Денежный объем рынка оказался почти вдвое больше, чем в докризисном 2014 году. Именно пять лет назад продажи смартфонов в количественном выражении впервые превзошли спрос на мобильные телефоны", - отмечают в компании.

Спрос на кнопочные телефоны

Несмотря на то, что спрос на кнопочные телефоны снижается с 2012 года, в 2019 году их покупали в 3,5 раза чаще планшетов и на 70% чаще носимых устройств. В группе "М.Видео-Эльдорадо" продажи демонстрируют стабильный рост, в 2019 года позитивная динамика составила 13% в штуках и 8% в деньгах.

По итогам 2019 года спрос на сотовые телефоны без операционной системы в России снизился на 12% в количественном выражении и 18% в денежном до 8,4 млн устройств и 10,9 млрд рублей по сравнению с 2018 годом. Средняя стоимость кнопочных устройств составила 1,3 тыс. рублей. В топ-5 популярных производителей вошли российский бренд teXet, Nokia, Itel, Jinga и еще одна российская марка - BQ-mobille, а самой продаваемой моделью второй год подряд стал Jinga Simple F200n.