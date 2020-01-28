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Дитрих: смена кабмина не приведет к масштабным пересмотрам проекта трассы Москва - Казань

Строительство платной трассы Москва - Казань пройдет в четыре этапа

СЕЛЯТИНО /Московская область/, 28 января. /ТАСС/. Смена состава правительства РФ не приведет к кардинальным изменениям в проекте строительства трассы Москва - Казань, сообщил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

"Мы очень верим, что строительный блок правительства РФ, который тоже в значительной степени обновился, существенно предпримет усилия, нацеленные на упрощение и ускорение процедур, которые сегодня существуют в стройке (трассы Москва - Казань), - отметил он. - По первоочередным участкам решение уже принято, мы приступили к его реализации. Поэтому думаю, что каких-то кардинальных пересмотров по этому вопросу не будет".

Строительство платной трассы Москва - Казань пройдет в четыре этапа и начнется с двух головных участков: дороги от Москвы до Владимира (к ее строительству приступят в 2020 году) и южного обхода Казани. Завершить работы планируется к 2024 году.

"Уверен, что первоочередные участки коридора ЕЗК ["Европа - Западный Китай"] - это выезд из Москвы, и это новая автодорога до Владимира, в обход Владимира, а также дорога со стороны Казани до М-7 - позволят снизить огромный поток трафика, который движется сегодня по дороге М-7 из Москвы во Владимир, Нижний Новгород и Казань, помогут снизить огромную аварийность, которая сегодня есть на существующей трассе", - отметил министр.

Проект трассы Москва - Казань включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и является частью создаваемого транспортного коридора "Европа - Западный Китай". Полностью трасса будет построена в 2027 году, общий объем финансирования составит 730 млрд рублей.

Ранее Минтранс и госкомпания "Автодор" объявили голосование по выбору названия новой платной трассы Москва - Казань. Планируется, что автодороге присвоят индекс М-12.

Теги
РоссияДитрих, Евгений Иванович
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