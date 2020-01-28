СКЖД в 1,5 раза увеличит инвестиции в инфраструктуру Минераловодского региона в 2020 году

ПЯТИГОРСК, 28 января. /ТАСС/. "Северо-Кавказская железная дорога" (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") в 2020 году направит на развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры Минераловодского региона около 1,7 млрд рублей, что почти в полтора раза больше, чем в 2019 году. Средства пойдут на ремонт железнодорожных переездов и путей, а также на техническое перевооружение железнодорожной автоматики и телемеханики, сообщил журналистам во вторник заместитель начальника СКЖД по Минераловодскому территориальному управлению Дмитрий Лукьяненков.

"На развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры Минераловодского региона в 2020 году планируется направить порядка 1,7 млрд рублей. Это почти в полтора раза больше, чем в 2019 году", - сказал он. Лукьяненков добавил, что средства пойдут в основном на завершение уже начатых проектов и на разработку проектной документации. Особое внимание будет уделено модернизации объектов пассажирского комплекса, расположенных на "курортном" направлении.

"На станциях Пятигорск и Минеральные Воды в этом году планируется ввести в строй пешеходные переходы со световой и звуковой сигнализацией. Также будут отремонтированы три железнодорожных переезда, расположенные в Пятигорске, на участках Бештау - Лермонтовский и Ессентуки - Подкумок. Еще на 10 переездах появятся устройства заграждения", - отметил замначальника СКЖД.

Он добавил, что на перегоне Скачки - Ессентуки запланировано техническое перевооружение устройств железнодорожной автоматики и телемеханики. В 2020 году также реконструируют железнодорожные пути на участках Подкумок - Кисловодск и Ессентуки - Подкумок, будет выполнен капитальный ремонт однопутного участка Благодарное - Большевистская Искра.

"В минувшем году были реализованы проекты, направленные на снятие инфраструктурных ограничений: реконструированы железнодорожные пути на станции Богословская, на участках Ессентуки - Подкумок и Минеральные Воды - Бештау, выполнен капитальный ремонт на перегоне Большевистская Искра - Новая Жизнь, Новая Жизнь - Буденновск, Бештау - Железноводск. Завершена реконструкция Владикавказской детской железной дороги. В 2019 году продолжалась работа по повышению мер безопасности на железнодорожных переездах: капитально отремонтированы два переезда на участках Минеральные Воды - Бештау и Подкумок - Кисловодск, где был уложен резинокордовый настил и заасфальтирована проезжая часть", - сообщил Лукьяненков.

О Минераловодском регионе СКЖД

Минераловодский регион Северо-Кавказской железной дороги расположен на территории шести субъектов РФ - Ставропольского края, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Ингушетия. Эксплуатационная длина пути в границах региона составляет 1215 км.

В состав Минераловодского территориального управления входят эксплуатационное локомотивное депо Минеральные Воды, эксплуатационное вагонное депо Минеральные Воды и моторвагонное депо Минеральные Воды.