{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин поддержал идею Алекперова посетить Когалым

Глава "Лукойла" предложил провести там совещание по развитию моногородов

НОВО-ОГАРЕВО, 28 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею главы компании "Лукойл" Вагита Алекперова посетить Когалым и провести там совещание по развитию моногородов. С такой инициативой руководитель нефтяной компании выступил в ходе рабочей встречи, состоявшейся во вторник, 28 января.

"Я бы хотел вас пригласить посетить Когалым, провести там совещание по развитию моногородов, по взаимоотношению между крупными корпорациями и региональной властью на примере, допустим, какого-то моногорода в Западной Сибири. Там есть чем гордиться", - обратился Алекперов к главе государства. "Принимается", - согласился Путин.

Алекперов также рассказал российскому лидеру о запуске ряда социальных проектов. По его словам, компания приняла решение о строительстве уникального научного центра, для этого был отреставрирован павильон "Нефть" на ВДНХ. "Мы сделали популяризацию: и школьники, и студенты сегодня ходят и видят, из чего делается [продукция]", - уточнил глава "Лукойла". Речь идет о детском городке в виде буровых, нефтеперерабатывающего завода. Он добавил, что в Западной Сибири строится филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета. По подсчетам Алекперова, к моменту его ввода, третьекурсники смогут переехать в Западную Сибирь.

"Мы сделали объединение нашего научно-технологического института [в Когалыме], который проектную работу выпускает, и Пермского университета. Сделали общую структуру. Здесь студенты не только учатся, но и работают, получают за это деньги, делают реальные проекты, - рассказал он Путину. - То есть мы не теряем эти два - три года, когда после института надо заново обучать людей, как работать". Такой подход президент оценил высоко. "Мы все время об этом говорим. То, что вы это внедряете, это здорово", - сказал глава государства.

Алекперов также доложил об открытии филиала Государственного академического Малого театра в Когалыме. "Начинали с двух дней, субботы и воскресенья. Сегодня четыре дня. Из Сургута, из Ноябрьска, из Лангепаса, Покачей люди едут, четыре дня в неделю загрузка полностью. В воскресенье еще детские спектакли, - рассказал он. - Сейчас мы договорились, подписали соглашение о том, что Русский музей выйдет туда же, мы готовим помещение, потому что все-таки это моногорода, в них сегодня есть потребность в том, чтобы приобщиться к культуре".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАлекперов, Вагит Юсуфович
Реклама на ТАСС
Евразийская интеграция
Мишустин обсудил приоритеты в сфере евразийской интеграции
Участники совещания в правительстве РФ рассмотрели меры по ликвидации барьеров для "четырех свобод": движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС