Путин поддержал идею Алекперова посетить Когалым

НОВО-ОГАРЕВО, 28 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею главы компании "Лукойл" Вагита Алекперова посетить Когалым и провести там совещание по развитию моногородов. С такой инициативой руководитель нефтяной компании выступил в ходе рабочей встречи, состоявшейся во вторник, 28 января.

"Я бы хотел вас пригласить посетить Когалым, провести там совещание по развитию моногородов, по взаимоотношению между крупными корпорациями и региональной властью на примере, допустим, какого-то моногорода в Западной Сибири. Там есть чем гордиться", - обратился Алекперов к главе государства. "Принимается", - согласился Путин.

Алекперов также рассказал российскому лидеру о запуске ряда социальных проектов. По его словам, компания приняла решение о строительстве уникального научного центра, для этого был отреставрирован павильон "Нефть" на ВДНХ. "Мы сделали популяризацию: и школьники, и студенты сегодня ходят и видят, из чего делается [продукция]", - уточнил глава "Лукойла". Речь идет о детском городке в виде буровых, нефтеперерабатывающего завода. Он добавил, что в Западной Сибири строится филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета. По подсчетам Алекперова, к моменту его ввода, третьекурсники смогут переехать в Западную Сибирь.

"Мы сделали объединение нашего научно-технологического института [в Когалыме], который проектную работу выпускает, и Пермского университета. Сделали общую структуру. Здесь студенты не только учатся, но и работают, получают за это деньги, делают реальные проекты, - рассказал он Путину. - То есть мы не теряем эти два - три года, когда после института надо заново обучать людей, как работать". Такой подход президент оценил высоко. "Мы все время об этом говорим. То, что вы это внедряете, это здорово", - сказал глава государства.

Алекперов также доложил об открытии филиала Государственного академического Малого театра в Когалыме. "Начинали с двух дней, субботы и воскресенья. Сегодня четыре дня. Из Сургута, из Ноябрьска, из Лангепаса, Покачей люди едут, четыре дня в неделю загрузка полностью. В воскресенье еще детские спектакли, - рассказал он. - Сейчас мы договорились, подписали соглашение о том, что Русский музей выйдет туда же, мы готовим помещение, потому что все-таки это моногорода, в них сегодня есть потребность в том, чтобы приобщиться к культуре".