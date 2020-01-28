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Путин отметил, что партнеры России в Африке ничего не просят, кроме совместной работы

В свою очередь глава "Лукойла" Вагит Алекперов отметил, что у его компании после сочинского саммита с африканскими государствами появилось "уникальное окно возможностей"

НОВО-ОГАРЕВО, 28 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ему очень понравился настрой коллег из африканских стран на саммите Россия - Африка в Сочи в октябре 2019 года, выражавшийся в стремлении к совместной работе.

"Мне очень понравился настрой наших африканских коллег [на саммите]", - сказал Путин на встрече во вторник с главой "Лукойла" Вагитом Алекперовым. "Даже неожиданно: никто ничего не просил, только одно - совместная работа", - добавил российский лидер.

Алекперов отметил, что у его компании после сочинского саммита с африканскими государствами появилось "уникальное окно возможностей".

Он рассказал, что "Лукойл" сейчас достаточно активно входит в проекты в Западной Африке. "Уже в три страны вошли, сейчас еще четыре страны предлагают нам совместную работу. Такого никогда не было", - сказал Алекперов. "Это уже не просто декларация, это реальные проекты: и в Республике Конго, и в Гане, сейчас смотрим еще ряд стран, и в Камеруне сегодня. Нас знают, с нами хотят работать, с нами хотят общаться", - отметил глава "Лукойла", высказавшись за то, чтобы "через какой-то период времени опять повторить" проведение российско-африканского форума.

Саммит Россия - Африка прошел 23-24 октября под сопредседательством президентов РФ и Египта. В нем приняли участие представители всех 54 стран континента, 43 из них были представлены на высшем уровне. Также в мероприятии участвовали восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАлекперов, Вагит Юсуфович
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