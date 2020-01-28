Эксперты рассказали, как поменяется стоимость мяса и молока в 2020 году

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Национальный мясной союз прогнозирует снижение стоимости свинины в России в 2020 году на 5-7% по сравнению с уровнем 2019 года, при этом цена на курицу останется на прежнем уровне. Такую точку зрения ТАСС высказал глава ассоциации Сергей Юшин.

"Что касается свинины, то совершенно очевидно, что средние оптовые цены годовые будут минимум на 5-7% ниже средних годовых оптовых цен 2019 года. Тенденция к снижению связана с быстрым увеличением предложения и, несмотря на то, что спрос на свинину стабильный, он не растет такими же темпами, как предложение", - сказал он.

По данным Юшина, в 2020 году в России будет введено примерно 300 тыс. т мощностей в убойном весе при общем производстве 4,1 млн т в год. "Даже возможное увеличение экспорта все равно не съест все эти объемы. И только снижение цены поможет поддерживать соответствующий уровень спроса", - уверен он.

Говоря о цене на мясо птицы, глава ассоциации отметил, что оно сейчас стоит приблизительно на 15% дешевле, чем год назад в опте. По словам Юшина, предложение на рынке мяса птицы также высокое, а, кроме того, стоимость свинины оказывает влияние на стоимость птицы.

"В течение года, конечно, будет варьироваться, потому что мясо - это продукт с ярко выраженным сезонным фактором формирования цены, но все же цены будут в среднем на уровне 2019 года", - считает Юшин. По его оценкам, цены на говядину будут расти примерно на 5% в год, как это происходило в последнее время. Глава Национальный мясной союза пояснил, что мясо является для ретейлеров одним из товаров, которые формируют потребительский поток, в связи с чем они обычно не делают большую наценку на него и, как правило, формируют розничную цену на основе оптовой.

Стоимость других продуктов

Как сообщил ТАСС исполнительный директор ассоциации Руспродсоюза Дмитрий Востриков, в 2020 году союз прогнозирует рост стоимости гречки в рознице на 5-6%. По его данным, сегодня цена на гречневую крупу в опте демонстрирует рост. "Если в конце декабря тонна продукции в опте стоила 37 тыс. 250 руб., то в январе уже 37 тыс. 740 руб. Добавим, что в январе 2019 года средняя оптовая цена тонны гречневой крупы составляла 20 тыс. 264 руб.", - сказал он.

При этом Востриков отметил, что в рознице цена на этот вид крупы слабо растет - в конце декабря она составляла 64,23 руб. за кг против 65,75 руб. за кг на 20 января, однако это можно считать отложенным повторением оптовой динамики. "Дальнейшая динамика будет зависеть от баланса спроса и предложения", - добавил он.

Сильнее всего в 2020 году может подорожать молочная продукция. По оценкам генерального директора Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артема Белова, прогнозируемый рост стоимости на нее на уровне 10-12% будет связан, в первую очередь, с введением в 2020 году обязательной маркировки молочной продукции, а также с ростом тарифов естественных монополий, стоимости электроэнергии и горюче-смазочных материалов. "Затраты для бизнеса на маркировку могут быть серьезными, инвестиционные затраты могут составить до 25 млрд руб. и около 24 млрд руб. - ежегодные платежи. То есть в первый год мы оцениваем затраты в 50 млрд руб., что в полтора раза больше, чем вся валовая прибыль, которую молочная отрасль получила в 2019 году", - сказал он, отметив, что это может привести к снижению спроса на молочную продукцию.

Противоположные данные приводит оператор маркировки, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). "Как показывает опыт, ни в одной из отраслей, где маркировка уже внедрена, она не стала причиной роста цен или сокращения ассортимента, не зафиксировано проблем как крупного, так и малого или среднего бизнеса. В то же время можно однозначно заявлять, что для легального бизнеса маркировка приносит дополнительные выгоды и прибыли, а для недобросовестных предпринимателей последствия будут драматичными", - заявил представитель ЦРПТ. Он отметил, что, по данным Euromonitor, в 2005-2018 годах рост реальных цен в молочной отрасли составил от 30% до 76% (на сыр +76%, молоко +49%).

"Если доля нелегальной продукции в отрасли в результате маркировки снизится хотя бы на 3,8 п.п., что в пределе составляет 17% от всего объема нелегального оборота (по разным источникам - Минсельхоз, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, данные производителей - оценивается в 7,5%-22%), то это не окажет никакого влияния на конечные цены", - считают в ЦРПТ.

В то же время, согласно расчетам оператора маркировки, при снижении доли нелегальной продукции до нуля, цены для потребителей будут снижены в среднем на 3,6% без потери прибыли производителями, а с учетом средней валовой рентабельности в отрасли уход нелегальной продукции увеличит ежегодную валовую прибыль производителей на 46 млрд руб., таким образов покрыв инвестиции в систему.

Газета "Известия" 28 января со ссылкой на данные Аналитического центра при правительстве РФ написала, что молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10-12%, шоколад и вафли - на 5-7%, а гречка - на 5-6%. Среди причин эксперты назвали подорожание сырья, запуск систем прослеживаемости животноводческих товаров, а также увеличение НДС для пальмового масла и сокращение площади под посевы гречихи.