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Sky: Huawei разрешили участвовать в запуске 5G в Великобритании

ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. Великобритания позволит корпорации Huawei участвовать в процессе запуска пятого поколения мобильной связи (5G) на территории Соединенного Королевства. Об этом сообщил во вторник телеканал Sky News со ссылкой на решение, принятое британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

Как уточняет в свою очередь газета The Guardian, Huawei будет дано разрешение на поставки антенн и других элементов не ключевой инфраструктуры 5G, а общий вклад китайской компании в создание сети 5G в Великобритании будет ограничен на уровне 35%.

Это решение должно привести к обострению отношений Великобритании с Соединенными Штатами. Ранее президент США Дональд Трамп предупредил Джонсона, что контракт Великобритании с Huawei создаст большую угрозу ее национальной безопасности. Позже с похожим предупреждением выступил и госсекретарь США Майкл Помпео.

Теги
ВеликобританияДжонсон, Борис
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