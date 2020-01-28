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Евразийская интеграция

Мишустин обсудил приоритеты в сфере евразийской интеграции

Участники совещания в правительстве РФ рассмотрели меры по ликвидации барьеров для "четырех свобод": движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (в центре) Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (в центре)
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание, посвященное приоритетным задачам в сфере евразийской экономической интеграции. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

"Участники совещания рассмотрели первоочередные задачи, необходимые для повышения эффективности работы на направлении евразийской экономической интеграции, - говорится в сообщении. - Приоритетное внимание уделялось ликвидации барьеров для "четырех свобод": движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы". На совещании были "приняты конкретные решения по активизации межведомственного взаимодействия с целью продвижения приоритетов Российской Федерации в Евразийском экономическом союзе с учетом предстоящего 31 января в Алма-Ате заседания Евразийского межправительственного совета".

В совещании приняли участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко, министр экономического развития Максим Решетников, заместитель министра иностранных дел Александр Панкин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЕвразийский экономический союзЧернышенко, Дмитрий НиколаевичБелоусов, Андрей РэмовичРешетников, Максим ГеннадьевичПанкин, Александр АнатольевичОверчук, Алексей Логвинович
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