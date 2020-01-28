ФАС направила запросы мобильным операторам в связи с повышением тарифов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила "большой четверке" мобильных операторов запросы в связи с повышением цен на ряд тарифов в новом году, ожидает ответа компаний до 31 января. Об этом ТАСС сообщил замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

"Жалобы на повышение тарифов сотовыми операторами начали поступать в ФАС. Еще до их поступления, как только появилась первая информация, мы направили запросы операторам связи. Срок предоставления операторами информации - до 31 января", - сказал Голомолзин, которого цитирует пресс-служба ведомства.

О планах повысить стоимость некоторых архивных тарифов в 2020 году заявляли в "Мегафоне" и "Билайне" еще в декабре 2019 года, разослав соответствующую информацию своим абонентам. Так, "Мегафон" анонсировал повышение ряда архивных тарифов с 13 января, "Билайн" - с 16 января.

Предупреждение об изменении части архивных тарифов в ряде регионов с января также публиковал оператор Tele2. В свою очередь в МТС предупреждали абонентов о повышении с 30 января цен на некоторые архивные тарифы.