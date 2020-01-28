{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

ФАС направила запросы мобильным операторам в связи с повышением тарифов

Ведомство ожидает ответа компаний до 31 января
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила "большой четверке" мобильных операторов запросы в связи с повышением цен на ряд тарифов в новом году, ожидает ответа компаний до 31 января. Об этом ТАСС сообщил замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

На эту тему

"Жалобы на повышение тарифов сотовыми операторами начали поступать в ФАС. Еще до их поступления, как только появилась первая информация, мы направили запросы операторам связи. Срок предоставления операторами информации - до 31 января", - сказал Голомолзин, которого цитирует пресс-служба ведомства.

О планах повысить стоимость некоторых архивных тарифов в 2020 году заявляли в "Мегафоне" и "Билайне" еще в декабре 2019 года, разослав соответствующую информацию своим абонентам. Так, "Мегафон" анонсировал повышение ряда архивных тарифов с 13 января, "Билайн" - с 16 января.

Предупреждение об изменении части архивных тарифов в ряде регионов с января также публиковал оператор Tele2. В свою очередь в МТС предупреждали абонентов о повышении с 30 января цен на некоторые архивные тарифы.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Госпредприятия Ингушетии в 2020 году начнут выращивать овощи открытого грунта
Вся производимая продукция будет продаваться внутри региона и по низким ценам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС