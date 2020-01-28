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ЦБ рассказал об увеличении прибыли российских банков в 1,5 раза

По итогам 2019 года банки заработали 2 трлн рублей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Прибыль российского банковского сектора увеличилась за 2019 год по сравнению с предыдущим годом в 1,5 раза и составила 2 трлн рублей, сообщается в материалах Банка России.

"По итогам всего 2019 года банки заработали 2 трлн рублей. Такой скачок связан с тем, что в состав прибыли 2019 года входит технический доход в размере около 0,4 трлн руб. от корректировок, связанных с внедрением нового стандарта учета кредитного риска МСФО 9, а также с тем, что в 2018 году банки под управлением ООО "УК ФКБС" (управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора - прим. ТАСС) отразили значительный убыток в размере около 0,5 трлн руб. из-за разового досоздания резервов по старым проблемным активам, в то время как в 2019 году их результат был близок к нулевому", - отмечается в материалах регулятора.

Прибыль российских банков за 2018 год составила 1,3 трлн рублей, превысив в 1,7 раза результат предыдущего года.

В материалах ЦБ отмечается, что чистая прибыль сектора за прошедший год достигла 1,7 трлн рублей, прирост по сравнению с 2018 годом составил 73%. Положительный финансовый результат до налогообложения показали 372 кредитные организации - 84% от количества кредитных организаций, действовавших на начало 2020 года.

Вместе с тем, указывает регулятор, в 2019 году банковский сектор нарастил объем начисленных дивидендов относительно 2018 года - 540 млрд руб. и 464 млрд руб. соответственно. "Основной объем по-прежнему приходится на банки с государственным участием (409 млрд и 365 млрд руб.)", - сообщается в документе.

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