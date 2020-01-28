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ЦБ видит значительный потенциал для ускорения ипотечного кредитования в 2020 году

При этом Банк России отмечает замедление ипотечного кредитования в январе - ноябре 2019 года

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Ипотечное кредитование в России имеет значительный потенциал для ускорения роста в 2020 году на фоне планомерного снижения ставок, которое началось в середине прошлого года. Об этом говорится в материалах Банка России.

"По нашему мнению, сегмент ИЖК [ипотечное жилищное кредитование] имеет значительный потенциал ускорения роста в 2020 году из-за реализации отложенного спроса на жилье на фоне возобновившегося планомерного снижения процентных ставок с середины 2019 года (в ноябре ставки обновили исторический минимум, опустившись до 9,2%)", - отмечается в материалах регулятора.

При этом ЦБ РФ отмечает замедление ипотечного кредитования в январе - ноябре 2019 года. Это отчасти является следствием ужесточения денежно-кредитных условий в конце 2018 года - начале 2019 года из-за ухудшения внешних условий во второй половине 2018 года. Вместе с тем, по данным ЦБ, в ноябре прошлого года прирост ипотечного кредитования активизировался, составив 1,7%, что сопоставимо с уровнем начала 2019 года.

"За январь - ноябрь 2019 года портфель ИЖК вырос на 15,6%, до 7,6 трлн руб. (около 43% совокупного портфеля кредитов физическим лицам). В целом рост портфеля ИЖК в течение 11 месяцев 2019 года был стабильным, а "провалы" в июле и октябре объясняются закрытием крупных сделок по секьюритизации", - говорится в документе.

Всего за январь - ноябрь прошлого года было предоставлено 1,1 млн новых кредитов на сумму 2,5 трлн руб., что в количественном и денежном выражении ниже уровня того же периода 2018 года на 14,5% и 6,3% соответственно. Такая динамика свидетельствует об увеличении среднего размера ипотечного кредита, что частично связано с ростом цен на недвижимость, уточнили в ЦБ.

Низкие взносы

Банк России выражает обеспокоенность в связи с сохраняющейся высокой долей выдач ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом.

"Некоторое беспокойство вызывает по-прежнему высокая доля (около 36% в III квартале 2019 года) выдач ИЖК (ипотечное жилищное кредитование - прим. ТАСС) с низким (от 10% до 20%) первоначальным взносом, хотя она снизилась по сравнению с IV кварталом 2018 года (43,3%)", - говорится в материалах регулятора.

При этом ЦБ в качестве позитивного фактора отмечает крайне низкую долю - на уровне около 1% - выдач ипотечных кредитов с первоначальным взносом менее 10%.

В конце прошлого года ЦБ РФ сообщил, что рассматривает возможность введения с 1 июля 2020 года показателя долговой нагрузки (ПДН) при расчете банками коэффициентов риска по ипотечным кредитам. Так, повышенные коэффициенты предлагается применять при ПДН свыше 50%.

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